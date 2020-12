Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 7 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de diciembre de 2020

Aries, vencimiento de obstáculos y dificultades. Encuentras a una persona que tenías tiempo que no veías y le planteas un posible negocio. Alguien está hablando a tus espaldas y te enteras. Te quitas un enemigo poderoso de encima. Hablarás con un familiar allegado a ti, con quien resolverás un problema de tipo legal.

Horóscopo hoy Tauro 7 de diciembre de 2020

Tauro, caídas o tropiezos estarán presentes este día, mira bien por donde caminas. Debes luchar para conseguir aquello que deseas, aunque lo veas difícil. Asumirás un riesgo que valdrá la pena. Una decisión te cambia drásticamente la vida. Alguien te da total apoyo, te sentirás tranquilo. Vivirás una experiencia religiosa.

Horóscopo hoy Géminis 7 de diciembre de 2020

Géminis, tendrás un poco de cansancio y agotamiento mental, date un tiempo para descansar. Entrégate al amor verdadero, disfruta de esta nueva etapa. Deseas compartir más con tus amigos, te hará bien. Comienzas a ver el fruto de tantos esfuerzos. Tendrás tiempo esta noche para relajarte un poco. Realizas exámenes médicos.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de diciembre de 2020

Cáncer, demuestras de lo que eres capaz de hacer cuando te lo propones, es tu momento. Lucha por lo que es tuyo, te has ganado con esfuerzo lo que tienes. Viaje de negocios que planificas se cumplirá. No dejes las cosas importantes a un lado, dale prioridad. No permitas engaños en tu relación, si eres sincero exige lo mismo.

Horóscopo hoy Leo 7 de diciembre de 2020

Leo, presentarás tu currículum a una empresa, recibirás buenas noticias. Lucha por lo que deseas y no te detengas. Alguien te pide una ayuda. Cuando viajes tenga mucho cuidado con tus maletas. Eres astuto en los negocios, sácale provecho a eso. Vigila la casa de noche, puede que traten de robarte. Mantente en alerta.

Horóscopo hoy Virgo 7 de diciembre de 2020

Virgo, hay tantas cosas que te aturden y que no encuentras respuestas, haz una oración para sentir paz y encontrarás la salida, ten fe. No escuches chismes, no te metas donde no te llaman. Tu familia necesita de tu apoyo. Tienes pensado viajar, planéalo bien. Hay momentos en que quieres estar solo, conversa con tu pareja.

Horóscopo hoy Libra 7 de diciembre de 2020

Libra, dos son parejas, lo demás es multitud, tienes que ser cuidadoso con quien dejas la llave de tu casa. Debes tener cuidado con quien haces negocio. Se te comienzan a abrir puertas a nivel profesional. Tendrás un encuentro en el ámbito social importante. En la parte económica gasta un dinero en un tratamiento médico.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de diciembre de 2020

Escorpio, en la parte económica, haces un préstamo o solicitas un préstamo con éxito. Alguien te tiende la mano para ayudarte. Pedirás un préstamo y te lo aprueban, dale un buen uso. Cuidado con quistes o tumoraciones, cuide su salud. En la parte de la salud, cuidado con problema con las piernas. Te envolverás en algo místico.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de diciembre de 2020

Sagitario, en la parte laboral una persona te ayuda, te apoya. Con el dinero debes ser cauteloso, cuídate de robos. Estás sumando, tus ingresos aumentan, también debes ahorrar. El dolor que sientes hoy, será pasajero. Quieres estas más lúcido, debes dormir las horas necesarias. Hecho curioso con una persona mayor en la calle.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de diciembre de 2020

Capricornio, buscarás nuevas opciones de trabajo, estas con la estrella y te favorece. Personas inesperadas llegan para alegrar tu vida. Cuidado con los comentarios de terceros. No dejes que nadie se meta en tu vida íntima. Un joven reclama tu cariño. El tiempo decidirá qué es lo mejor. Querrás pasar más tiempo con los que amas.

Horóscopo hoy Acuario 7 de diciembre de 2020

Acuario, te contactarás con alguien de empresa importante para ver la posibilidad de trabajar allí. Los próximos días tendrás noticias positivas en lo que respecta al dinero. Tu prioridad ahora es lo laboral. Te alejarás de personas que consideras toxicas. Hecho curioso con una mascota o un animal doméstico.

Horóscopo hoy Piscis 7 de diciembre de 2020

Piscis, un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima. Visitas a una persona que te resuelve un problema. Controla tu mal carácter. Deberás mostrar más interés en tu pareja. Algo o alguien que no puedes sacar de tu mente. Cuidado con alguien que quiere subestimarte. Hecho curioso con llaves.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio