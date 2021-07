Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 7 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de julio de 2021

Aries, la intuición te ayudará a descubrir las sospechas que tenías sobre una persona y su lealtad. La infelicidad ha estado contigo por mucho tiempo, valórate y date tu lugar. Retomas comunicación con amistades del pasado. Tienes que aclarar algún mal entendido en tu trabajo, pero eso si ten mucho tacto al hacerlo.

Horóscopo hoy Tauro 7 de julio de 2021

Tauro, una persona malinterpretará un comentario que has hecho, cuida mejor tus palabras. Debes recibir igual y más de lo que das en el amor, deja de ponerte en el último lugar. Un acto impulsivo te hará perder una gran amistad. En estos días desecharás algunas antiguas creencias que solías tener de una relación y comenzarás a abrirte un poco más.

Horóscopo hoy Géminis 7 de julio de 2021

Géminis, toma un tiempo para dedicarle a tu relación amorosa. No confundas el amor con el apoyo, deja de ilusionarte tan rápido. Se avecina una reunión de compromiso, disfrútala siempre y cuando cuides la salud. Enfrentarás importantes dificultades amorosas que les ayudará a fortalecer su relación. Un regalo llega a tus manos, valora los detalles.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de julio de 2021

Cáncer, no des más de lo que puedas dar, no te sobre esfuerces. Tu familia en este momento es lo más importante, acércate a ellos y da el primer paso. Sentirás arrepentimiento por unas palabras que has dicho en un momento de ira, deberás disculparte por ello. No luches solo en una relación donde eres la única persona que siente.

Horóscopo hoy Leo 7 de julio de 2021

Leo, vendrá a tu vida la bendición que tanto has esperado. Toma un tiempo para compartir con familia y amigos, necesitas de un espacio para poder despejar tu mente. Alguien te pedirá ayuda, trata de poner tu granito de arena y tiéndele la mano, es muy posible que te devuelva el favor. Traición por parte de un viejo amigo.

Horóscopo hoy Virgo 7 de julio de 2021

Virgo, reviven sentimientos por una persona que es muy cercana a ti. No te niegues al amor que te puedan ofrecer, disfrútalo al máximo. Una fuerte disposición para avanzar, sólo puede estar sostenida en tu fuerza, carácter y en una programación adecuada. Habrá un problema familiar que será el causante de una ruptura.

Horóscopo hoy Libra 7 de julio de 2021

Libra, libera al corazón de resentimientos del pasado y comienza a perdonar. El choque de personalidades te hará pensar que no eres compatible, es cuestión de comunicación y adaptación. Crees que has sido generoso con esa persona y que te pague mal es algo que no perdonas. Abre tus ojos al amor. Algo con alergia por medicamentos.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de julio de 2021

Escorpio, vendrá a tu vida una persona que romperá todos los estereotipos que tenías. Los celos acabarán por completo cada una de las relaciones amorosas que tengas. Entrará en tu vida una persona con la que tendrás mucha afinidad, pero cuidado con encariñarte demasiado. Si sientes que estás con la persona equivocada, es momento de partir.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de julio de 2021

Sagitario, una persona te ofrecerá apoyo con una doble intención, deberás tener cuidado. Lograrás conectar con una persona que te brindará apoyo incondicional en todo lo que te propongas. Debes recordar que a veces es mejor dar tu brazo a torcer, no siempre la terquedad te llevará a buen puerto y hay cosas que no se deben hacer.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de julio de 2021

Capricornio, una persona traerá prosperidad y alegría tu vida. Cuidado, alguien cercano puede que te traicione, te sentirás molesto y triste a la vez. Experimentarás aventuras que jamás imaginaste vivir con una persona del extranjero. Has tenido sueños que te tienen preocupado, pon atención a la simbología. Cuidado con el estómago.

Horóscopo hoy Acuario 7 de julio de 2021

Acuario, surgirá un romance entre dos personas especiales para ti. Tomará tiempo tener los resultados que deseas. Date tiempo para el amor. Es momento de organizar un encuentro con tus buenos amigos, te vendría bien despejar tu mente. Vendrá a tu vida una persona que harrá todo por hacerte feliz.

Horóscopo hoy Piscis 7 de julio de 2021

Piscis, los detalles se han ido perdiendo en tu relación y esta es la causa de una ruptura. No tienes nada que perder, arriésgate a hablarle a esa persona que tanto ronda en tu cabeza. No te aísles. Resurgimiento, llega una bendición en tu casa. Siempre debes decir lo que sientes antes de que lo problemas se agraven mucho más.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio