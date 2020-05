Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de mayo de 2020

Intenta mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar algo importante en tu vida. Disfruta de cada momento.

Horóscopo hoy Tauro 8 de mayo de 2020

Después de mucho esfuerzo la vida te premia, se presenta una nueva oportunidad donde podrás disfrutar de valiosos resultados a corto plazo. Sácale provecho. Integra a tu familia en este proyecto, ellos saben que les deseas lo mejor y confían en ti. Surgirán nuevas ideas, toma la más conveniente.

Horóscopo hoy Géminis 8 de mayo de 2020

Eres una persona con mucha fortaleza, pero a veces te quiebras con facilidad. En caso de que estés atravesando una crisis emocional, te aconsejo que converses con una persona que consideres que le puedas confiar tus emociones, verás que te hará sentir mejor y con una nueva visión de las cosas.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de mayo de 2020

Si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Pero si sientes que esto no te llena, puedes dedicarte a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día.

Horóscopo hoy Leo 8 de mayo de 2020

Necesitas sentir que todo lo tienes bajo control y en tus manos. Aunque en estos días las cosas no salgan como quieres, debes comprender la situación actual y adaptarte a los cambios. No podrás ser tú el que dirija todo. Déjate guiar por los demás y verás que todo será mejor para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Virgo 8 de abril de 2020

Debes darle más importancia a tus sentimientos y sobre todo de exteriorizarlos. Tus familiares y amigos necesitan saber cuán importante son para ti. Exprésales tu amor cada vez que puedas con detalles simples o palabras que de seguro los van a reconfortar. Todos saben el gran corazón que tienes.

Horóscopo hoy Libra 8 de mayo de 2020

Tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en qué momento debes tomar esa decisión que cambiará todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de mayo de 2020

Trata de superar una situación del pasado. El rencor, resentimiento y amores imposibles forman parte del pasado y son esas emociones negativas que no te dejan avanzar. Siembra las bases para construir futuras emociones basadas en el respeto y el amor verdadero. Suelta todo aquello que te hace daño.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de mayo de 2020

Seguirás adelante a pesar de las dificultades y demostrarás tu capacidad. Te has puesto pruebas y lo estás haciendo muy bien, lo estás logrando por ti mismo, eres más grande y fuerte de lo que te imaginas. La gente verá de lo que eres capaz y de lo que has madurado. Vas a progresar, solo cree en ti.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de mayo de 2020

Te estás adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios en tu vida y no conformarte con lo que ya has logrado. Debes ir por más, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y verás que tu vida cambiará para bien.

Horóscopo hoy Acuario 8 de mayo de 2020

Cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Sé prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión. Reconoce cuando te equivocas, eso te hace crecer. Superarás todo esto poco a poco con fe y firmeza.

Horóscopo hoy Piscis 8 de mayo de 2020

Demuestra que tienes un gran corazón, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y sorprende a esa persona. Tu apoyo será de gran utilidad y la vida te retribuirá con una gran bendición y la satisfacción de haber ayudado a quien tanto lo necesitaba. Dar sin esperar nada a cambio.