Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 8 de febrero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de febrero de 2021

Aries, te abstraes en tu trabajo y en tus cosas dejando a un lado a la familia, dedícales más tiempo. Equilibra tu carácter y trata de no controlar tanto a los demás. Eres ejemplar y protector. Recuerda el sol sale para ti también. Fuerza y unión familiar. Te sientes atrapado en una situación familiar que no se ve la luz.

Horóscopo hoy Tauro 8 de febrero 2021

Tauro, no pienses mucho y ponle ganas, sigue buscando y veras que pronto estarás trabajando. Es hora de recoger los frutos. Disfruta al máximo lo que tienes y haz las cosas con entusiasmo. Bendiciones para ti. Algo con un sueño que se hace realidad pronto. En la salud estarás bien. Evita las molestias y discusiones.

Horóscopo hoy Géminis 8 de febrero de 2021

Géminis, llegará la prosperidad a tu vida cuando te centres más en tus objetivos. Te haría bien hacer un poco de ejercicio. Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en el trabajo, sin necesidad de afectar a terceros. No pelees con personas que no valen la pena, recuerda que perro que ladra no muerde.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de febrero de 2021

Cáncer, mudanza planificada con tiempo, bajarás los gastos y aprovecharás al máximo el uso de los espacios, incluso para trabajar desde casa. Ofrece tus acciones al Eterno, así evitarás acumular Karma. Lucha para obtener la firmeza que necesitas para afrontar los nuevos retos. Encuentras al final la paz que quieres y deseas.

Horóscopo hoy Leo 8 de febrero de 2021

Leo, sucesos comprometedores originados por la disonancia de personas que viven cerca de ti, pero con estrategia e inteligencia podrás salir de eso. Realizaras un viaje con dinero ahorrado. Compra de muebles o equipo electrónico que necesitas, busca ahorrar. Una nueva vida, nuevas experiencias. Viaje a sitio campestre.

Horóscopo hoy Virgo 8 de febrero de 2021

Virgo, no hay peor cosa que un hombre variable y que además es inseguro, se constante y firme. Tendrás mucha actividad en estos días. Busca tu paz. Evita depender demasiado de otras personas que al final no resuelven nada, ponte en sintonía con tu propio poder y hazte cargo de tu propia vida. pierde el miedo y avanza.

Horóscopo hoy Libra 8 de febrero de 2021

Libra, cambios este año en todo lo relacionado a tus estrategias por el camino de lo laboral. Añoras salir con amistades a disfrutar, o volver a ver a alguien cercano a tu corazón en persona. Son cosas que tendrán que esperar, pronto pasará. Cuídate de decir malas palabras en tu entorno, no te cargues con malas energías.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de febrero de 2021

Escorpio, te hará bien cultivar un cierto estado de paz interior para desde allí poder solucionar tus dificultades. Necesitas descansar. Nueva ruta para la construcción de tus metas y propósitos. Se activa la prosperidad después de una larga espera. Nuevos lazos afectivos que se concretan favorablemente.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de febrero de 2021

Sagitario, mirarás varias veces el teléfono a ver si te escribió esa persona especial, demorará en reaparecer en tu vida. Todo lo que puedas hacer en función de abrir tus caminos hazlo. Te planificarás en tu trabajo para poder cumplir las metas. Negocio con algo que no creías se podía dar. Nuevas y expectativas de trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de febrero de 2021

Capricornio, la tranquilidad la conseguirás canalizando tus pasiones y evitando los excesos. Problema por un gasto inesperado. Necesitas descansar más y mejor. Se cierra una sociedad y será favorable para ambos. Nuevas investigaciones científicas acerca de un hallazgo que te sorprende. Firmas con seguridad un negocio.

Horóscopo hoy Acuario 8 de febrero de 2021

Acuario, solvencia económica que aún no logras, pero deberás luchar más y organizarte mejor. Desarrollas capacidades sanadoras, dedica un tiempo a lo espiritual. Tomar mucho líquido por el bien de tu salud. Estarás disfrutando en familia, una felicidad te embriagará de amor. Invitación a viajar o a irte de paseo. Ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 8 de febrero de 2021

Piscis, algo con un animalito en la calle que te preocupa. Cierras una sociedad con excelentes beneficios. No discutas en tu casa. Momento apropiado para resolver dificultades. Descubres una mentira y te alejas de esa persona. Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute. Después de la espera llega una gran noticia.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio