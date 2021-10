Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 9 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de octubre de 2021

Aries, lee bien un documento antes de firmarlo, podría traerte problemas legales. Vive el momento, no dejes que las ansias sigan perjudicando tu salud. Realizarás un viaje con una persona especial en tu vida. Date el tiempo que necesitas para retomar una nueva relación. Es momento de consolidar los lazos del amor.

Horóscopo hoy Tauro 9 de octubre de 2021

Tauro, ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo. Estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos. Cuidado con problemas con el estómago, debes acudir al especialista para evitar males mayores. Encontrarás en la familia la fortaleza que necesitas. Has superado un problema que te tenía muy preocupado.

Horóscopo hoy Géminis 9 de octubre de 2021

Géminis, te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Tendrás una conversación incómoda con una persona del pasado, debes mantenerla alejada de tu estabilidad emocional. Una persona confiesa tener sentimiento hacia ti, se comprensivo. Respeta a los demás si quieres que lo hagan contigo, puedes controlarte.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de octubre de 2021

Cáncer, esta semana va a ser muy provechosa para que te recargues con mucha fuerza de energía positiva. Cuídate de tus vecinos, te causarán molestias. Alguien del pasado podría regresar y quizás no estés preparado para ese encuentro. Debes ponerle mucho amor al trabajo. Deberás reconocer el trabajo de los demás. Nunca pierdas la fe.

Horóscopo hoy Leo 9 de octubre de 2021

Leo, no permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones. La vida te juega un poco en contra, céntrate y vuelve a direccionar tu camino, asesórate si lo necesitas. Encontrarás el apoyo que necesitas en tu familia. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Horóscopo hoy Virgo 9 de octubre de 2021

Virgo, no te desanimes por un proyecto que no ha salido como quieres, solo debes tener paciencia. No dudes en ir tras tus sueños, no permitas que nada ni nadie se oponga a ellos. Nueva oportunidad. Tu vida da un giro. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Vas alcanzar tus objetivos siempre que te lo propongas.

Horóscopo hoy Libra 9 de octubre de 2021

Libra, buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Cuidado con la prisa, toma una pausa, trata de ir con cuidado a media máquina. Todo fluirá de la mejor manera. Verás personas sufrir y no podrás hacer nada, solo deberás orar. Estarás irritable y cargado por el estrés.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de octubre de 2021

Escorpio, en cuanto a la economía, todo estará a tu favor, debes seguir confiando en tu mismo. Empieza una carrera o algo laboral que te dará muy buenos frutos. En el amor encontrarás la fuerza que necesitas. En la salud, estarás muy bien, solo debes mejorar tu alimentación. Recuerda q tus palabras siempre abren puertas. Tendrás cambios positivos.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de octubre de 2021

Sagitario, llega una persona del pasado para ofrecerte apoyo y promesas que no cumplirá, debes mantenerte alerta y no dejarte engañar. Tienes un encuentro con alguien del pasado que les dará mucha felicidad. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Deja que las cosas fluyan. Realizas un viaje con tu familia.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de octubre de 2021

Capricornio, deberás hacerte a un lado en una situación donde tu presencia está de más, no debes entrometerte en asunto ajenos. No permitas que abusen de tu buena fe. Se muy cauteloso cuando hables. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Debes pensar bien antes de tomar una decisión relacionada a un emprendimiento.

Horóscopo hoy Acuario 9 de octubre de 2021

Acuario, en importante que tomes en cuenta a aquellas personas que realmente te han valorado. Sientes que la persona que está a tu lado está perdiendo interés, ten mucho cuidado que esto puede ser cierto. Tendrás una buena recompensa de los sacrificios del pasado. Vas a tener éxitos, es algo q tienes proyectado en tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 9 de octubre de 2021

Piscis, llegó el momento de la felicidad. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. Lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo. Gran oportunidad para desarrollar tus proyectos que tienes en tu mente. Equilibra tus energías y saldrás adelante, haz meditación.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

