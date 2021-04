Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 11 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de abril de 2021

Aries, tendrás una situación incómoda en tu trabajo o negocio. Deberás saber afrontar las cosas para que no te ocasione mayor problema. Sabes bien de lo que eres capaz de realizar, eres exigente contigo mismo y también con las personas que quieres. Estarás más intenso que nunca por terminar un objetivo, todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Tauro 11 de abril de 2021

Tauro, tendrás que poner tus ideas y hacerlas realidad, esto te va a dar mucha prosperidad, todo lo imposible llega a ti. Ya no tengas más miedos, sal y enfrenta al mundo hoy, una persona especial podría estar esperándote. Un romance no es amor verdadero, pero puede llegar hacerlo si ambos se dejan llevar.

Horóscopo hoy Géminis 11 de abril de 2021

Géminis, eres una persona muy creativa en tu trabajo. Cautela con tus críticas en tu trabajo, no todos opinan igual que tú. Debes señalar con claridad lo que quieres con otra persona. Renacen los sentimientos. Eres bueno para el análisis y muy observador, te ayudará a descubrir quién es quién y que desean conseguir de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de abril de 2021

Cáncer, te preparas para un crecimiento en tu profesión, siempre es bueno estudiar. Te devuelven algo que creíste haber perdido. Reaparece un antiguo amor, tu reacción inmediata será mirarte en el espejo y pensar en lo que estas sintiendo, haz lo que nazca de tu corazón y pensando bien lo que te conviene.

Horóscopo hoy Leo 11 de abril de 2021

Leo, la buena fortuna financiera continúa, ahorra y no malgastes el dinero. Un nuevo ambiente te es favorable para el nuevo trabajo que has de comenzar. En el amor jamás te rindas, no pienses que no tienes suerte, eso puede cambiar. No hagas salidas nocturnas ya que es peligroso y tendrás problemas. Cuídate más.

Horóscopo hoy Virgo 11 de abril de 2021

Virgo, percibes con claridad los defectos y virtudes de los demás, ahora nadie podrá engañarte sin que te des cuenta de ello. Se pierde algo de tu oficina o negocio, revisa todo con detenimiento, alguien miente. Después de una larga espera, el amor puede en este momento estar en la vuelta de la esquina. Se feliz.

Horóscopo hoy Libra 11 de abril de 2021

Libra, pendiente con un dinero que te deben y que cobrarás. Llegarán noticias favorables del extranjero. Las cosas se están ordenando en tu vida. Compra de regalo para alguien por su cumpleaños, los pequeños detalles son más valiosos. Deberás acatar los reglamentos de donde estas. Cuida tu estómago.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de abril de 2021

Escorpio, deberás sembrar nuevos propósitos para la vida personal y familiar. El vertiginoso paso del tiempo es un tema que ocupará buena parte de tus pensamientos, recuerda los años no pasan en vano. Querrás estar solo para pensar mejor las cosas. Mantén toda tu energía enfocada en lo que realmente quieres.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de abril de 2021

Sagitario, el tiempo es de gran importancia para tu trabajo y tu salud, adminístralo mejor para que no descuides nada. No te conformes con la primera persona que veas porque habrá más oportunidades para ti. Celebraciones y alegrías con personas cercanas. Se feliz. Se abre una puerta en lo emocional, con mucha luz.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de abril de 2021

Capricornio, es un buen momento para trabajar en cualquier tipo de proyecto, analiza todas las opciones antes de tomar una decisión. Estarás romántico, te sentirás apasionado y los detalles serán bien recibidos. Piensa bien cada paso que des, sobre todo, no te precipites en sacar conclusiones que podrían ser equivocadas.

Horóscopo hoy Acuario 11 de abril de 2021

Acuario, evita gastos innecesarios, prioriza las cosas y verás que todo fluirá correctamente. Actúa con responsabilidad y madurez y todo lo negativo quedará atrás. Termina una relación, para dar paso a una nueva etapa. Toma mucha agua y cuida tus riñones. Tu mayor enemigo es el estrés, realiza actividades que te distraigan.

Horóscopo hoy Piscis 11 de abril de 2021

Piscis, atrévete a desarrollar, innovar y comenzar nuevos proyectos. Tienes grandes propósitos en mente, todo comenzará a suceder como lo deseas gracias a tu constancia y dedicación. A veces te importa mucho la apariencia física, cuida tu alimentación de manera saludable y natural, evita métodos invasivos que dañen tu salud.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio