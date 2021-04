Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de abril de 2021

Aries, hoy más que nunca desearás experimentar situaciones intensas, salir de la rutina y dejar todo atrás. Mantén los pies sobre la tierra sin dejar de planificar. No deposites tu confianza en una persona que viene a ofrecerte un importante negocio juntos, esto puede estar relacionado a temas turbios. Piensa antes de decidir.

Horóscopo hoy Tauro 21 de abril de 2021

Tauro, procura no salir a la calle esta semana si no es totalmente necesario, hay que cuidar la salud. Deberás cuidar tus pertenencias, es posible que seas víctima de un robo en la calle. No tomes decisiones si no estás totalmente seguro de lo que vas hacer. Todo cobrará sentido con una persona que llenará de luz a tu vida.

Horóscopo hoy Géminis 21 de abril de 2021

Géminis, encontrarás a una persona maravillosa que te llenará de importantes lecciones de vida, aprovecha al máximo esta amistad. Sentirás una importante división entre tu familia, tu pareja tu trabajo, esto se debe a la mala distribución de tiempo que tienes hasta ahora. Relájate y disfruta momentos con tus seres queridos.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de abril de 2021

Cáncer, tendrás la necesidad de una buena compañía, estarás preocupado por un importante vacío que sientes dentro de ti. Cuidado ya que no estás tomando las mejores decisiones. Te confianza en lo que haces y tu desempeño hasta ahora, tu jefe y equipo están observando tus debilidades y debes cambiar esa perspectiva. Sé positivo.

Horóscopo hoy Leo 21 de abril de 2021

Leo, expresa sin miedo ese sentimiento que has venido ocultando hasta ahora, lo importante es que tú te sientas bien. Hoy te tocará escuchar más que hablar, respeta cada punto de vista de tus compañeros y te sorprenderán los resultados, comienza a confiar y delegar. Cuida la postura al sentarte, parte de tus molestias se deben a eso.

Horóscopo hoy Virgo 21 de abril de 2021

Virgo, es momento de sincerarte y dejar los secretos atrás, esto hará un importante cambio en positivo. Se fuerte para afrontar lo que ha de venir. Te cuidado en enamorarte de una persona que no corresponda tu amor y ya tu sabes bien esto, deja de insistir. El ejercicio ayudará a aumentar tu energía positiva y disminuir el estrés.

Horóscopo hoy Libra 21 de abril de 2021

Libra, te sentirás presionado a tomar decisiones que no te corresponden, ten cuidado con tus elecciones y deja atrás lo que te perjudique. Te has aislado de tal forma que has alejado cada una de las oportunidades que se te han presentado. Descubre que es lo que realmente te apasiona para darle otro sentido a tu vida.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de abril de 2021

Escorpio, es importante que expliques bien las cosas antes que surja un mal entendido en el trabajo o en tu hogar. Importante oportunidad académica se aproxima, siempre es un buen momento para crecer, no dudes en tomarla. Un ingreso extra no te quitará las preocupaciones, pero ayudará a solventar algunas deudas que están pendientes.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de abril de 2021

Sagitario, encara las situaciones y deja de postergarlas, afrontar ayudará a mantener el equilibro en tu entorno. La empatía que sientes hacia los demás te ha hecho establecer importantes vínculos amistosos que hoy retribuyen su agradecimiento. Reorganiza tu agenda, deja los planes rutinarios a un lado Y planea una velada con tu familia.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de abril de 2021

Capricornio, no lleves en la espalda los problemas de tu familia, una cosa es apoyar y otra que te cause problemas. Pide otro punto de vista sobre ese asunto, acepta recomendaciones y realiza los cambios que creas necesarios. Encuentra el equilibrio espiritual y aléjate de potenciales vicios que solo traerán atrasos en tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 21 de abril de 2021

Acuario, un importante proyecto te tomará de sorpresa y el descanso será escaso, sin embargo, no bajes la guardia que esto traerá muy buenos resultados. Organiza tus pensamientos y sabrás quién es la persona que realmente te conviene en tu vida, deja de confundir la ilusión con amor y enfócate en tu estabilidad.

Horóscopo hoy Piscis 21 de abril de 2021

Piscis, debes sentirte orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora, deja de buscar aprobación en tu entorno y comienza a disfrutarlo. Fortalece los lazos de amistad con tus amigos del pasado, uno de ellos se convertirá en un gran pilar en tu vida. Resuelve todo tema de papeles o te tocará pagar una deuda que no te corresponde.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio