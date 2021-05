Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 8 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de mayo de 2021

Aries, aumento de sueldo que estaba pendiente, se concreta. Un afecto del pasado y una conversación sincera con alguien especial. Debes aprender a mirar más allá del envoltorio, los ojos hablarán por si solos. Será un día especial para resolver asuntos relacionado a tus emociones. Sentirás apoyo y gran cariño entre tus amigos.

Horóscopo hoy Tauro 8 de mayo de 2021

Tauro, si le ves tantos defectos a esa persona quiere decir que no va contigo, decide rápido, te gusta o no te gusta. Deberás hacer todo lo que tienes pendiente antes de las fechas programada, es mejor salir de algunos asuntos que no te dejan avanzar. Te sentirás con una gran energía y ganas de renovarte y dejar atrás viejas rutinas.

Horóscopo hoy Géminis 8 de mayo de 2021

Géminis, llegan en estos días ingresos inesperados. Has guardado por mucho tiempo un secreto que necesitas exteriorizar, procura buscar una persona de tu real confianza que pueda orientarte. No confundas a esa persona tan dulce con el “amor de tu vida”. Te sientes solo porque quieres, te rodeas de personas que te quieren, búscalas.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de mayo de 2021

Cáncer, no dejes que terceros te mantengan en tensión, serán días de constante exigencia. Vendrán sorpresas a tu vida que no te esperabas, esto fruto de tu esfuerzo. Una amiga te dice que necesitan hablar, muchas cosas se aclararán. Donde pones el ojo, pones la bala, estas con buena energía, aprovéchala. Reunión familiar con armonía.

Horóscopo hoy Leo 8 de mayo de 2021

Leo, serán días de gran sensibilidad, mantén la calma y serenidad en todo momento. Tendrás una noticia de una familiar cercano sobre un tema de salud. Mudanza, planes, pensamientos de quizás sí o quizás no, aclara tu mente y las cosas irán mejor. Te ofrecen algo y lo piensas mucho, cuidado en dejar pasar esta oportunidad.

Horóscopo hoy Virgo 8 de mayo de 2021

Horóscopo hoy Libra 8 de mayo de 2021

Libra, sueles ser muy estricto con tus requerimientos, baja un poco la intensidad y atrévete a probar cosas nuevas. Tendrás mucho desgaste si te esfuerzas el doble, pero valdrá la pena. Recibes una ayuda inesperada de una persona que no esperabas. Debes sentirte seguro de lo que vas a decidir. Nuevos negocios y nuevas oportunidades se perfilan a futuro.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de mayo de 2021

Escorpio, construye junto a tu gente de confianza un equipo que te ayude has conseguir los objetivos que te has planteado. La angustia de no tener conocimiento de los sentimientos de esa persona a ti te está complicando tus días, demuestra lo que sientes y llevarás una gran sorpresa. Recibes una noticia por vivienda. Nuevos proyectos.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de mayo de 2021

Sagitario, la desmotivación te puede traer serios problemas en tu centro laboral, cumple tus objetivos y pide ayuda si la ameritas. El amor que tanto te ha buscado está a punto de encontrarte, eres tu quien lo está evitando, está en tus manos recibirlo. Recibes una llamada importante y reactivas un plan de trabajo. Buenas energías por un trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de mayo de 2021

Capricornio, aprovecha el conocimiento de las personas que te rodean para fortalecer tus habilidades profesionales. Amor también es dejar ir, por más que nos duela dale la libertad que necesita. Habrá mucha tensión a nivel sentimental, serán días muy pesados para ti. Controla los pensamientos negativos. La higiene mental es importante.

Horóscopo hoy Acuario 8 de mayo de 2021

Acuario, tu intuición con los negocios es muy buena, es la hora de ejecutar y confiar en ti. Te agobia una decisión importante que tomar, piensa primero en tu pasión y no el dinero. Tienes una conversación pendiente con un ser querido que necesita de ti y tu comprensión. Posibles descontentos con un grupo, evita los problemas.

Horóscopo hoy Piscis 8 de mayo de 2021

Piscis, lleva tu vida a un siguiente nivel confiando en tus capacidades. Se presentarán situaciones de tensión que complicarán el ambiente laboral, mantente alejado de todo. Te han marcado relaciones dolorosas del pasado haciéndote una persona realmente fría. Abre tu corazón. Estás en el mejor momento de tu relación, evita las distracciones.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio