Aries

No te llenes de rencor. Te van a dar a elegir entre dos trabajos, quedarte en donde estás, donde no avanzas mucho o irte a una nueva experiencia. ¿Qué decidirás? En el lado amoroso tu relación se está enfriando poco a poco, pero no dejes eso influya en el lado económico. Ponte las pilas.

Tauro

Tendrás un viaje en que experimentarás mucho para bien, sobretodo para hacer un posgrado. Hay muchos pleitos y egoísmo de terceros para no dejarte avanzar. En el lado económico tendrás una disputa.

Géminis

Tu salud se verá afectada, alerta, ten mucho cuidado porque podrías estar envuelto en brujería. Sería bueno que te limpies con un coco para corregir lo malo.

Cáncer

Empieza de buen pie, sobre todo para los empresarios y comerciantes. Si tienes una operación, serás curado por la mano divina de Dios.

Leo

Va a ser una semana espectacular para los que no tengan empleo y para los que quieran irse de viaje.

Virgo

Tienes dos enemigos que no te dejan avanzar, si no quieres avanzar y prefieres dejarte pisotear por otros, es tu problema. Te veo en buena posición. Tienes que pensar mil veces en tu trabajo y en tus estudios. Te olvidas de todo y sumérgete en el lado profesional.

Libra

Te van a hacer la Guerra Fría, ya sea en tu trabajo o negocio. Alerta para mis estimados. Felicidad completa para los del último decanato. En el lado económico veo que una amistad te ayudará a entrar a una chamba.

Escorpio

Juega a la lotería, prueba suerte porque viene una racha favorable para ti. Todos los que han sufrido por terceros, veo que caen a tus pies.

Sagitario

Tendrás cambios en 10 días, prepárate. Tienes que tener cuidado con quién te codeas, amistades que son falsas, alguien por ahí que te habla al oído y te quiere hacer daño. Tienes que darte cuenta que te están queriendo fregar. En el lado de los abogado, llevarás un juicio lento y no confíes en los comentarios de otros. Para los que están intentando sacar la Visa u otro documento, florecimiento total.

Capricornio

La puerta se abre para algo favorable. Tienes la pieza en tu mano, algo cerrarás en esta semana. Si estás en negocios no muy limpios, tal vez en la política , ten mucho cuidado porque veo una persona que te quiere corromper o alguien malicioso, quiere robarte la belleza, salud y alma.

Acuario

Tendrás una semana de estrés, habrá mucho movimiento en la empresa. Veo reuniones con personas importantes, cambiarás de trabajo con un mejor puesto.

Piscis

Puedes perder muchas cosas, pero no puedes estar solo. Veo mucha soledad en tu vida. Busca el apoyo de tus amigos y familia.