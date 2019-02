Horóscopo del DINERO y TRABAJO, según tu signo: Semana del 25 de febrero al 03 de marzo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

Entre el martes y miércoles vas a tener una reunión en cuestión de trabajo donde la situación no será amigable. Cuidado en cómo respondes, no seas tosco. Esta semana podrías quedarte sin empleo si no sabes responderte o adecuarte a los proyectos.

TAURO

Tauro es un signo muy noble y demasiado confiado. Mucho cuidado porque se pueden aprovechar de ti y esta semana embaucarte con un dinero, pedirte prestado dinero que no te devolverán. Cuidado porque estás con mucha presión.

GÉMINIS

Tú vas a ser ascendido en tres días o tres semanas y va a ocupar un cargo importante. Para los que están envueltos en litigios, salen estancados. Cuidado con los abogados

CÁNCER

Cuidado con un viaje. No viaje, algo fuerte puede venir y atacar tu salud y economía. Los varones, especialmente. Las mujeres nativas de cáncer, tendrás éxito, sobre todo, en ventas.

LEO

Tienen una tendencia a ser mandones, cuando son jefes. Hay un matriarcado en tu empresa y tú estás como 'cholillo', hay que tener paciencia. Si sabes ganártelas, te puedo decir que vendrá mucho apogeo para ti.

VIRGO

Es una semana donde tú tienes la mala costumbre de llevar mucho dinero. Las cartas te marcan un robo fuerte esta semana. Hay un peligro fuerte con algún tipo de engaño. Si eres inteligente, esta semana no vas a mover dinero.

LIBRA

Tú está postulando a diferentes empresas y te digo que en seis días te van a llamar de algún tipo de empresa transnacional. Cuidado con la salud, ve al médico.

ESCORPIO

Buenas jugada, buena suerte, económicamente estable. Vas a apagar tus deudas, vas a asalir de pobre, vas a abrir la puerta de la fortuna. Cuidado con los riñones y los pies. Tranquilízate.

SAGITARIO

Se vienen trámites engorrosos. Problemas legales, judiciales entre familiares por problemas dinero. Cuídate mucho esta semana, ten cuidado con la gente que está alrededor, sobre todo si tienes algún tipo de problema legal.

CAPRICORNIO

Buena estrella, dinero para esta semana. En tres semanas tendrás novedades. Esta semana podrás respirar, relajarte, veo buena salud.

ACUARIO

Para los más jóvenes, vas a encontrar trabajo. Si has terminado tu carrera, encontrarás un lugar para hacer prácticas y encima remuneradas. Dinero a la vista.

PISCIS

Te veo económicamente bien, pero me preocupa tu salud. Estás con mucha ansiedad y estrés, no duermes bien, necesitas masajes. En el lado laboral, se te puede complicar porque la depresión y las enfermedades no te dejan pensar.