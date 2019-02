Horóscopo del dinero, trabajo y fortuna, según tu signo: Semana del 18 al 24 de febrero (VIDEO)

Síguenos en Facebook

ARIES

Los arianos salen buscando novedades, están cansados de lo mismo, quieren buscar otra metas. Donde estás ya no puedes ascender, a menos que mates al jefe. Tranquilo, no te aceleres con nuevas ofertas laborales. No cometas errores. Es una buena semana para las mujeres de Aries: tienen la puerta abierta para la mejora.

TAURO

Cambios. Algo va a venir sin que lo pidas. Es para bien, algo le pediste a Dios y va a caer del cielo. Si es un trabajo, te lo van a dar. Cuidado con la salud. Tauro tiene zonas precisas donde siempre van a tener molestias, date un buen respiro, haz deporte y libérate del estrés.

GÉMINIS

Te van a obligar a estudiar dos idiomas, te veo hablando dos idiomas. Vas a tener que invertir en estudios. Te duele botar plata en estudios, pero es necesario. Cuidado con la salud. Estrés total, tú necesitas unos buenos masajes para que puedas botar las malas energías. Cuando uno está cargado, la plata no entra.

CÁNCER

Te veo viajando. Si es para bien, haz tu vida en otro lado. Yo veo que vas a conocer gente importante para hacer negocios. Hay una transformación económica para cáncer. Te veo poniendo un negocio en otra parte del mundo y, sobre todo, te veo con buena posición y un viaje en puertas.

LEO

Esta semana va a estar marcada por las buenas energías, buena comunicación, buenos socios. Los del segundo decanato tienen que cuidarse de alguien que querrá embaucarlos o pedirles dinero y tú, nativo de Leo, puedes caer. Cuidado con cosas que puedas firmar y no has leído. Alerta.

VIRGO

La semana pasada fue fea, pero esta semana tendrás el éxito total, veo tu renacer total. El tercer decanato de virgo está saliendo de una parte bloqueda por mucha energía negativa puede ser brujería. Cuidado con las malas ondas.

LIBRA

La carta del ave fénix significa que una mano amiga te ayudará, de repente tu familia. Los del último decanato, luz roja, debes cuidar tu salud (cintura, riñones y pies). Necesitas médico con urgencia.

ESCORPIO

Si eres comerciante, ingresará una buena cantidad de dinero. Si no aprovechas esta semana, tú pierdes tontamente. Es una semana exitosa, pero hay un estrés severo que puedes arreglar con un baño de ruda o baño de florecimiento.

SAGITARIO

Cuidado con las tarjetas de crédito. Veo un viaje exitoso, vete a estudiar al extranjero. Para los del tercer decanato, veo que una persona quiere apostar por ti, puede darte un dinero. Piensa bien, sé prudente con esa ayuda.

CAPRICORNIO

Capricornio es una persona muy dada a ser un excelente empresario, pero puede llegar a ser obsesivo. Tus enemigos en cuestión de trabajo pueden disfrutar tu caída. Cuidado con los vicios. Mucho cigarro o malas noches pueden afectar a los nativos de este signo.

ACUARIO

Vas por buen camino. Hay un resurgimiento. Para los que son afortunados en lotería, te recomiendo el 12, 10 y 0. Tendrás una sorpresa esta semana.

PISCIS

Necesitas cambiar, necesitas una vacaciones, un descanso. Para los del tercer decanato cuidado con dos personas que te podrán engañar. Cuida tu economía. En la salud, si vas al médico: sanación total.