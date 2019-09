Pedro Suárez Vértiz sobre parecido a Marck Ruffalo: “El hombre sí que era un Arena Hash”

Síguenos en Facebook

En un divertido mensaje el cantante y compositor musical, Pedro Suárez Vértiz, aseguró tener un parecido con el actor Mark Ruffalo de joven, quien interpreta en las cintas de Marvel a Hulk.

Esto, luego de ver en las redes sociales una fotografía del reconocido participe de la película Avengers: Endgame en la que aparenta tener cerca de 25 años.

“Siempre me han dicho que me parezco al actor norteamericano Mark Ruffalo,el Hulk de Marvel. Yo la verdad no le veía nada, porque él es un tipo ancho y de rostro más bien lleno. Pero hace poco publicó una foto suya de chiquillo y ¡wow!, el hombre sí que era un Arena Hash”, publicó en su cuenta de Twitter.

Este mensaje se volvió viral a pocas horas de haber sido publicado, lo que causó críticas desde varios sectores, no solo por el parecido, sino para resaltar las diferencias que existe entre ambos.