​Inglés multimillonario busca esposa para tener un hijo y dejarle toda su fortuna y castillos

El multimillonario Sir Benjamin Slade, descendiente de la realeza británica, no tiene esposa ni hijos a quien heredar su enorme fortuna. Por ello a sus 72 años, fue a la televisión en busca de una mujer con la que pueda compartir su vida; además desea tener un hijo.

El septuagenario ansía una esposa a quien ofrece dejarle toda su fortuna, castillos y bienes; así como la libertad de acción con su tarjeta de crédito.

Sir Benjamin Slade visitó al programa Good Morning Britain en 2017, donde contó ha tenido “muchas novias”, pero todas mayores de 50. Quiere cumplir su anhelo de ser padre y que su esposa administre su lujoso castillo Maunsel House, ubicado en la ciudad de North Petherton en Inglaterra.

El descendiente del rey Carlos II, que vive en una construcción del siglo XII, es propietario del Castillo de Woodlands.

Sin embargo, la candidata debe cumplir una serie de requisitos como tener entre 30 y 40 años, medir menos de 1.65 metros, poseer licencia para portar armas y estar acompañada de un hombre que críe al hijo cuando él fallezca.

Ahora, a más de un año de hacer público su anuncio en la Tv, Slade cuenta que no ha tenido suerte, por lo que volvió a presentarse para informar que ha cambiado sus requerimientos.

"Ahora digo que quiero romance, quiero darte mi tarjeta de crédito para que puedas comprar hasta caer", indico según informó el Daily Mail. "Quiero llevarte a lugares exóticos, me encantan las comidas deliciosas y escaparme a unas vacaciones secretas", indicó.

Slade, quien dirige varios negocios, también dijo que espera encontrar una esposa que lo ayude con ellos. Eso sí, su intención de tener descendencia no ha cambiado.

Además, sobre la posibilidad de adoptar, indicó que su edad es un impedimento. "Me dijeron que soy demasiado viejo para adoptar y que soy muy derechista, tienes que ser políticamente correcto, si cazas, disparas, pescas y comes carne, no puedes adoptar niños", agregó.