La famosa banda estadounidense Interpol llega a Lima para ofrecer un concierto el 16 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y la organización acaba de confirmar que el destacado músico Toño Jáuregui será el encargado de abrir el evento musical.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad y tengo el compromiso de estar a la altura de tremenda invitación y espectacular banda”, comentó Jauregui en comunicado de prensa.

El artista nacional se encuentra en plena promoción de su libro “Más allá de Libido” y el lanzamiento de su nuevo disco “Fantasma del Ayer”.

Toño ofrecerá un repertorio de puros hits de Libido, en su formato especial, además de canciones de sus dos discos como solista: “Creciente” (2017) y “Fantasma del Ayer” (2022).

Sin duda, el show de Interpol será especial porque el concierto de los estadounidenses coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum y será un repaso de la carrera de la banda, que cumple más de 20 años de grandes momentos musicales con himnos como “Obstacle 1″, “Evil”, “Slow Hands”, “All The Rage Back Home” y más.

Interpol acaba de lanzar su nuevo material discográfico “The Other Side of Make-Believe”, que comenzó de forma remota el 2020 y a principios de 2021 reunió a los integrantes para desarrollar nuevos temas en una casa alquilada en Catskills. El álbum fue terminado en Inglaterra con los productores Alan Moulder y Flood (Mark Ellis), cuyos créditos en conjunto incluyen a U2, Depeche Mode, Smashing Pumpkins y Nine Inch Nails.

Las entradas para ver a Interpol en Lima están a la venta en Teleticket (puntos de venta y web).