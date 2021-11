Jacqueline Shor, peruana radicada en Sao Paulo, creadora de la serie animada infantil “Los Chocolix” que se ve en el mundo entero por diversas plataformas, cuenta a Correo cómo nacieron estos personajes que hoy en una primera entrega ingresan al mundo editorial en reinterpretaciones de los episodios. }

“Un día me desperté y escribí un cuento de una familia de chocolate, cada uno con un color diferente para tratar de una manera lúdica sobre la diversidad. Tenemos a Don Cacao, el papá de chocolate oscuro, a Blanca, la mamá de chocolate blanco y los niños Chocomark y Chocolina, ambos de chocolate de leche. Al verlos, no hay necesidad de hablar o decir nada más, es una familia feliz en su diversidad”, afirma la autora de “Los Chocolix llegan a Chocolandia” (editorial Casatomada) que llegará a las librerías en diciembre.

¿Por qué es importante dar a los niños este discurso de diversidad e inclusión?

Es vital en estos tiempos y yo estoy poniendo mi granito de arena con mis personajes. Yo creo que si tú aceptas las diferencias, no va a existir el bullying en los pequeños que serán nuestros futuros ciudadanos, por eso, el mensaje que trato de dar es para reforzar su autoestima. Yo siempre les digo a los niños que miren el cielo y que vean las estrellas, se darán cuenta que aunque parezcan iguales, ninguna es igual a la otra, así son ellos, cada niño tiene su propio brillo.

¿La lectura también es una práctica que refuerza a los pequeños la mirada que tienen del mundo...

Para mí la lectura en los niños es muy importante, siempre he pensado que un niño que lee, es un adulto que piensa y me parece vital que todos puedan leer, porque pueden viajar y conocer lugares inimaginables, vivir otras historias, ponerse en la piel del otro. Un niño que lee puede llegar a donde quiera.

¿El cuento “Los Chocolix llegan a Chocolandia” es una reinterpretación del primer capítulo de la serie?

Sí, es el primer episodio y me gustaría que todos los capítulos se vuelvan libros, para que todos los niños que siguen la serie tengan las historias siempre a la mano, es una manera de incentivarlos a la lectura. En Brasil ya está publicado el primer cuento que aquí sale en diciembre.

¿Cuántos capítulos tiene cada temporada de la serie?

Trece de siete minutos, tengo un equipo que me ayuda y está pendiente de cada paso en lo que se refiere a producción, dirección y realización, pero yo todo lo corrijo, todo lo veo, me sé casi todos los capítulos de memoria.

¿Imaginaste el éxito de “Los Chocolix”?

Yo siempre quise que sea así, y siento que estamos en el comienzo, me encantaría en este momento llegar a más canales y plataformas en el mundo y estamos negociando alianzas muy interesantes.

¿Haber vivido en distintas ciudades del mundo te dio una perspectiva particular de la vida que has aplicado en tus personajes?

Dejé el Perú cuando tenía 13 años me fui con mi familia a Brasil, pero he vivido también en Venezuela, Nueva York y Madrid, creo que esas experiencias han sido como mi universidad de la vida, en donde he aprendido de las culturas, de las vivencias de la gente y de respetar las diferencias ante todo.

¿Siempre regresas a tu tierra?

Siempre, desde que me fui, siempre vuelvo a mi país, no ha pasado un año que no haya regresado. Para mí lo más importante que trato de transmitir es el amor a la familia y es aquí donde me siento en familia, no solamente con los de sangre, siempre que vengo al Perú tengo unos sentimientos que me afloran de una manera muy positiva.