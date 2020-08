El conductor de televisión Jaime Bayly cuestionó el toque de queda durante los domingos, medida que fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra, y dijo que “no va a funcionar” frente al combate contra el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Es un atropello que el presidente peruano, el señor Vizcarra, prohíba los días domingos que las familias se reúnan en sus casas, me parece una barbaridad antiliberal. Me parece que el Estado no puede despojar a la gente, a las familias, dentro de sus hogares, de la libertad de reunirse. Me parece, francamente, espantoso, y, además, ya se probó que no funciona y que no va a funcionar ”, expresó el escritor en su programa grabado en Miami.

Asimismo, el periodista también criticó otras medidas del Gobierno, como multar a los ciudadanos por incumplir la inmovilización social obligatoria.

En ese sentido, Bayly recordó que Perú se encuentra entre los primero lugares con más contagios de la enfermedad respiratoria.

“Téngase en cuenta que el Perú acaba de pasar nuevamente a México y es el país número seis con más casos de coronavirus en todo el mundo. Medio millón de casos confirmados, sin confirmar serán cinco o seis veces más”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Con ayuda de drones capturaron ‘Los Buitres del Cono Norte’

Con ayuda de drones capturaron 'Los Buitres del Cono Norte'. (VIDEO PNP)