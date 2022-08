En los últimos días, Jenette McCurdy ha llamado la atención de la prensa y del público en general gracias a la publicación de su libro autobiográfico “I’m Glad My Mom Died” (en español: “Me alegra que mi mamá murió”) el pasado 9 de agosto. En el texto, la exactriz estadounidense de 30 años de edad reveló los abusos que sufrió por parte de su madre Debra McCurdy y las terribles experiencias que vivió mientras trabajaba en las series de Nickelodeon “iCarly” o “Sam & Cat”.

Además, la exestrella juvenil relató algunos momentos de su vida que involucraban a Miranda Cosgrove, su compañera de elenco en “iCarly”. De esta manera, contó que su mamá nunca vio con buenos ojos a la protagonista del famoso show televisivo.

A continuación, en las siguientes líneas, descubre por qué Jennette McCurdy tenía prohibido volverse amiga de Miranda Cosgrove cuando grababan la exitosa serie de Nickelodeon “iCarly”.

¿POR QUÉ JENETTE MCCURDY TENÍA PROHIBIDO SER AMIGA DE MIRANDA COSGROVE?

Según narra Jenette McCurdy en su libro, ella conoció a Miranda Cosgrove en la grabación del piloto de la serie de televisión. Así, describe que su primera impresión fue muy buena, ya que Miranda le mandó una canasta de dulces y una tarjeta de regalo tras este primer trabajo juntas: “Estoy realmente sorprendida de que otra niña actriz sea tan amable conmigo”, escribió mientras recordaba el clima hostil y competitivo de la industria.

De acuerdo con “Insider”, McCurdy se crio en un hogar mormón. Por ello, la religión jugaba un papel muy importante para su familia. En ese sentido, su madre no veía con buenos ojos a la también actriz de “Drake y Josh”. Esto, sobre todo, porque decía groserías y “nombraba a Dios en vano”. Entonces, su progenitora le prohibió volverse su amiga.

“Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ella no cree en Dios”, escribió. “Aunque mamá dijo que no me acercara a Miranda, realmente lo deseaba. Quería que se me pegara algo de su genialidad. Y ella también parecía agradable, lo cual es difícil de ser si eres genial”, agregó.

"I’m Glad My Mom Died" es el libro de memorias que lanzó la actriz Jennette McCurdy, recordada por su trabajo en "iCarly" y Sam & Cat (Foto: Jennette McCurdy / Instagram)

JENETTE MCCURDY NO LE HIZO CASO A LA PROHIBICIÓN

Pese a todo, la relación entre ambas actrices se hizo más fuerte con el paso del tiempo y la intérprete de Sam Puckett resalta que esta se desarrolló, sobre todo, a través de mensajes de texto.

“A veces, si mamá pasaba y me preguntaba qué estaba haciendo, le decía que estaba hablando con Miranda, pero la mayoría de las veces encogía la ventana de texto de AIM (un servicio de chat), mentía y decía que estaba haciendo tareas escolares. Ella no me cuestionaba. Apenas ella salía de la habitación y luego yo volvería a subir la ventana de texto y me echaba a reír”, expresó.

Jennette McCurdy junto al Nathan Kress y Miranda Cosgrove, los protagonistas de "I Carly" (Foto: Nickelodeon)

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ACTUAL ENTRE JENETTE MCCURDY Y MIRANDA COSGROVE?

Tras el final de “iCarly”, Jenette McCurdy confesó que tenía miedo de perder su amistad con Miranda Cosgrove. No obstante, su relación se fortaleció y su compañera de elenco se convirtió en un gran apoyo para afrontar los desórdenes alimenticios de la exactriz. “Mi amistad con Miranda ha sido una fuente de camaradería y apoyo emocional, también soy amiga del resto del reparto, pero mi conexión con Miranda es diferente y especial”, escribió en “I’m Glad My Mom Died”.

“Amo a Miranda, siempre lo haré, tiene un lugar muy especial en mi corazón. Me ayudó a crecer y sanar como persona. Ahora las dos hemos crecido, pero siempre estaré ahí para apoyarla”, también afirmó en una reciente entrevista para “Entertainment Tonight”.

Asimismo, reveló que la última vez que contactó a su amiga, le escribió un mensaje de apoyo sobre su libro: “No puedo esperar a que lo lea, creo que realmente le va a gustar, creo que se va a reír mucho y se va a relacionar con muchas cosas”, puntualizó McCurdy.

¿QUÉ DIJO MIRANDA COSGROVE SOBRE LAS REVELACIONES DE JENETTE MCCURDY EN SU LIBRO?

Tras las revelaciones de Jenette McCurdy en su autobiografía, Miranda Cosgrove fue consultada por “The New York Times” al respecto. De esta manera, la actriz expresó que desconocía la situación por la que atravesaba su compañera y lamentó estar en su “propio mundo” y no darse cuenta de que la estaba pasando tan mal.

Además, manifestó que ella siempre solía mostrarse muy alegre en el set de grabación, haciendo reír a todos sus compañeros. Finalmente, aseguró que las puertas de “iCarly” siempre estarían abiertas para su amiga: “Si alguna vez quisiera volver, por supuesto, la puerta siempre estaría abierta. Pero creo que está haciendo muchas cosas geniales que quiere hacer”, comentó la intérprete.