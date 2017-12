Jorge del Castillo y Mauricio Mulder: crean versión reguetón de su acalorada discusión (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Luego de que la vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynki no fue aprobada por el Congreso de la República, se viralizó un video que mostraba los reclamos del congresista aprista Mauricio Mulder a su compañero de bancada Jorge del Castillo, quien se abstuvo de emitir su voto.

En la grabación se ve que Mauricio Mulder se molesta y lo llama "traidor" y lo acusa de cumplir "su palabra". "O sea no tienes palabra, dices una cosa y después haces otra", le increpó Mauricio Mulder a Del Castillo. "No me grites", les respondió su colega aprista. "Me da la gana de gritarte pues, me da la gana de gritarte porque eres un traidor", continuó gritándole Mulder.

Esta acalorada discusión se convirtió en viral y ahora el productor musical Tito Silva creó una versión reguetón del bochornoso momento que evidenciaba las diferencias entre los miembros del Apra.