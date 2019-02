Joven de 27 años quiere denunciar a sus padres porque él no consintió su nacimiento

Síguenos en Facebook

Insólito.Un hombre de 27 años, que reside en Mombai, India, planea demandar a sus padres porque no pidieron su consentimiento para traerlo al mundo.

Según informaron los medios, Raphael Samuel es parte de un llamado defensor “sin hijos” que cree que los niños no deben sufrir en la vida.

Por lo que es considerado un "antinacionalista" que cree que los padres no tienen derecho a dar a luz si un niño no ha aceptado nacer.

Por ese motivo el hombre de 27 años planea emprender acciones legales contra sus propios padres por dar a luz sin su permiso, informó Times Now News.

Sin embargo, uno pensaría que la decisión de demandar a sus padres podría deberse por una mala relación pero en realidad es todo lo contrario.

"Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y su placer", precisó.

"Mi vida ha sido asombrosa, pero no veo por qué debería pasar otra vida por el ritual de la escuela y encontrar una carrera, especialmente cuando no me pidieron existir".

De otro lado, Raphael expresó que las personas deben saber que es una opción no tener hijos y pedirles a los padres una explicación de por qué te han dado a luz.

En un video publicado en YouTube, habla sobre el "mito" de respetar a los ancianos en la India, pero dice que debemos respetar las acciones de la gente.

Él pregunta: "¿Te ha tratado bien esa persona? ¿Te está dando la libertad? ¿Te está alentando tu crecimiento?"

"Tus padres son dos personas de 20 a 25 años que solo querían pasar una buena noche juntos y luego te tenían", agrega.

Él piensa que los padres les deben a los niños por traerles alegría, y no al revés. "Debes amarlos si tienes ganas de amarlos", dice.