Con lágrimas de felicidad y múltiples aplausos, se desarrolló la ceremonia de graduación de la Universidad César Vallejo campus Los Olivos. En ella, un recién egresado de la carrera de enfermería, protagonizó uno de los momentos más románticos del año.

La ceremonia de graduación se desarrollaba de manera habitual cuando Máximo Miguel Quesada decidió sorprender a su enamorada Luz Zamora y a todos los asistentes. Tras ponerse de rodillas, el joven procedió a sacar de su bolsillo el anillo de compromiso para hacer la tan esperada pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Entre lágrimas y nerviosismo Luz, con voz entrecortada dio el tan esperado sí.

La inusual pedida de mano protagonizada por ambos jóvenes causó la alegría de todos sus compañeros y demás asistentes a la ceremonia quienes hicieron estallar el auditorio entre aplausos y gran algarabía.

“No me lo esperaba, me sorprendí, no sabía qué decir, para mí esto es muy emocionante, me siento feliz, yo creí que iba a dar unas palabras en agradecimiento a la universidad. Estoy feliz, hemos tenido altas y bajas y seguimos luchando”, fueron las palabras de flamante novia.

Máximo y Luz llevan diez años de relación, fruto de ese gran amor es el pequeño de cinco años, Liam Mark, quien durante la ceremonia no paró de saltar, reír y aplaudir a sus papitos sin saber lo que realmente estaba sucediendo.

Joven hace pedida de mano durante ceremonia de graduación