Joven se rompió los dientes tras lanzarse de tobogán acuático

A solo unos días de que un hombre se rompiera el cuello tras lanzarse de un tobogán acuático en un parque de diversiones en la provincia de Alicante en España, se conoció que una joven de 19 años sufrió un terrible accidente en similares circunstancias.

Se trata de una ciudadana británica Charlie Clifton quien se quebró sus dos dientes frontales luego de que se estrellara contra el borde de una de las estructuras del parque de diversiones Aqualandia ubicado al este de ese país.

El terrible hecho ocurrió cuando la joven se arrojó de cabeza desde el tobogán denominado "El laberinto" e impactó contra el muro a consecuencia de la velocidad.

Se conoció que la mujer fue conducida inmediatamente a un centro médico para que se someta a la atención oportuna. Ella también resultó con una herida en el labio superior.

Un diario británico informó que Charlie Clifton se encuentra mejor luego de sufrir el accidente y dijo que se había puesto muy nerviosa cuando atravesó el hecho.

"Me encontraba volando a gran velocidad y me golpé la boa por el costado del tobogán. Era un borrón, estaba llorando y mortificada porque no podría ver mi boca, lo que ha ocurrido", relató.

El 16 de julio pasado, David Briffaut de 23 años se rompió el cuello tras lanzarse de un tobogán acuático en el mismo lugar. El joven se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto con su novia Penny Bristow.