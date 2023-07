Un reciente video viral ha causado revuelo entre los usuarios de TikTok y otras redes sociales. En esta ocasión, un joven peruano se trepó en la parte trasera de un alimentador del Metropolitano. El hombre puso en peligro su vida para no pagar pasaje en el sistema de transportes. Esto generó opiniones divididas en las personas.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @chinorisasoficial, la persona que se encontraba dentro de su vehículo se percató de que un muchacho se había subido a la parte trasera del Metropolitano.

El joven, quien tenía una mochila en la espalda, se colgó con ambas manos de una parte metálica y angosta que tenía el vehículo amarillo. Cuando el chico llegó a su paradero, el señor que captó este suceso optó por decirle: “Tú si ah”, de forma graciosa, pero a que el muchacho tomó una decisión arriesgada.

“La criollada es el gran problema del Perú”, “Menos mal no le pasó nada malo”, “Se pasó”, “Ojalá nunca más lo vuelva a hacer”, “¿Y si frena en seco?”, “En el Perú nunca te aburres”, “A veces no hay pasaje pues”, “Cuando era niño lo hacía, no tenía para pagar”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios en TikTok.