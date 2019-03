Keanu Reeves ayudó a pasajeros tras un aterrizaje de emergencia (VIDEO)

Keanu Reeveses un actor de Hollywood que ha participado en mega producciones a lo largo de su carrera. Lo que lo diferencia del resto de sus colegas, es que él vive una vida simple y común, pues no tiene auto y usa el bus como cualquier persona, e incluso no compra costosos atuendos, sino opta por utilizar zapatillas y busos holgados.

Hace algunos días, el acto volvió a ser noticia, y no por el estreno de una película, sino por su peculiar forma de ayudar a unos pasajeros tras un aterrizaje de emergencia.

Reeves, en vez de solicitar un jet privado o cualquier movilidad que lo saque de ese apuro, decidió quedarse con los pasajeros a quienes orientó y convenció subir a una furgoneta para recorrer algo más de 100 millas que faltaban para llegar a Los Ángeles.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO