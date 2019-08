'La última cazadora', de Kiersten White, se roba el corazón de los lectores peruanos

Síguenos en Facebook

Kiersten White es una escritora estadounidense que se está ganando un lugar en el corazón de los lectores peruanos, ya que sus títulos están llenos de magia, misterio y, sobre todo, algo oscuro, componentes que todo amante de los libros ama encontrar en una lectura.

En esta oportunidad, Kiersten White, con una hermosa sonrisa en el rostro, y un carisma propio de ella, conversó con diario Correo para contarnos sobre su más reciente publicación en español, ‘La última cazadora', historia inspirada en la exitosa serie de TV de los noventa, ‘Buffy, la cazavampiros’.

Sin utilizar una estaca o hechizo alguno, el libro de la autora se ha robado los corazones de decenas de lectores peruanos. Este título viene bajo el sello de Ediciones Urano.

1.- ¿Cómo fue el recibimiento de tus fans peruanos?

Fue genial. Los lectores peruanos son muy cálidos, muy simpáticos y entusiastas. Es fantástico poder viajar y aun así poder sentir que estás como en casa.

2.- ¿Alguno de tus fans te ha contado alguna anécdota que ha vivido leyendo tus libros?

Es muy bueno saber con qué libro los lectores se conectan. Muchos de ellos les gusta el libro de Buffy, otros prefieren la historia de las hermanas y otros están conectados con mis libros anteriores, espero escuchar algunas anécdotas de ellos.

3.- ¿Cómo nace la idea de continuar la historia de ‘Buffy, la cazavampiros’?

Básicamente me contrataron para escribirlo, los productores sabían que existe un fandon muy grande de Buffy, así que me pidieron que crearan una nueva cazadora y yo tuve que ver cómo esta nueva cazadora iba a existir en el mundo de Buffy.

4.- ¿Fue difícil continuar la historia original de Buffy sabiendo que esta serie tuvo éxito mundial?

Sí, fue difícil. Realmente fue difícil poder encontrar un espacio vacío para contar una nueva historia, pero también era muy emocionante. En la serie había muchas cosas que me gustaban y que no fueron muy exploradas así que me pude avocar por eso.

5.- ¿Nina, el personaje principal de tu libro, tiene algo de ti?

En realidad, Nina fue muy difícil de escribir, ya que ella es de Hufflepuff y yo de Slytherin. Ella es muy buena, así que realmente fue difícil poder diseñarla. Pero yo tengo tres hermanas, Nina una y los hermanos son las personas a las que más amas y también a las que más odias, así que fue divertido y, bueno, ahí hay algo de mí.

NUEVO LANZAMIENTO

Kiersten White nos comentó que muy pronto lanzará una nueva saga que se trata de un retelling de El Rey Arturo.

“’El engaño de la princesa’, es una trilogía que está situada en el mundo del Rey Arturo, en Camelot específicamente. Yo me centré en Ginebra, que es la protagonista del libro que se convertirá en reina, pero que ella tiene un gran secreto".