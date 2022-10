Hace 40 años que Isabel Allende publicó “La casa de los espíritus”, su primera novela, un libro que, según la escritora, tuvo para ella el efecto de un tifón: “Me elevó en el aire, me sacudió hasta los huesos, me arrancó de una existencia mediocre y me lanzó hacia un horizonte abierto de infinitas posibilidades”.

Así lo explica Isabel Allende, la autora en español más leída del mundo, con más de 75 millones de ejemplares vendidos de toda su obra, en el prefacio a la edición conmemorativa de “La casa de los espíritus” que la editorial Penguin Random House publicará el próximo 13 de octubre en España, Latinoamérica y en español en Estados Unidos, en formato impreso, digital y audiolibro.

“En los 40 años transcurridos desde entonces he sufrido pérdidas, dolores y duelos, he cambiado de países y de maridos, también he acumulado mucho éxito, lo que suele trastornar a las personas, pero nada me ha hecho perder mi centro, porque la escritura es mi brújula. Todo lo que me duele acaba trasmutado en la alquimia de la literatura”, cuenta Isabel Allende en el prefacio.

La autora narra en esta novela de realismo mágico las transformaciones políticas, económicas y sociales que afectaron a Chile a lo largo del pasado siglo, creando un mundo en el que lo cotidiano y lo fantástico conviven. Con millones de lectores, tal fue su éxito que la obra tuvo una adaptación cinematográfica interpretada por Meryl Streep, Jeremy Irons y Antonio Banderas.

La novela fue publicada en la editorial española Plaza & Janés, su sello editorial desde entonces, con Carmen Balcells como agente literaria y con el editor Mario Lacruz.

La escritora chilena recordaba en su libro “Paula” el momento en el que recibió el primer ejemplar impreso: “Es imposible describir la emoción de ese momento, basta decir que nunca más he vuelto a sentirla con otros libros, con traducciones a idiomas que creía ya muertos, o con las adaptaciones al cine o al teatro”.

“Ese ejemplar de ‘La casa de los espíritus’ con una franja rosada y una mujer con pelo verde tocó mi corazón profundamente”, explicaba sobre una portada de la edición original que se rememora en la publicación conmemorativa.

Nacida en 1942 en Perú, Isabel Allende pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de Pinochet en 1973 en Chile se exilió en Venezuela y, desde 1987, vive en California (EE.UU.).

Ha publicado 25 libros de los que se han vendido 75 millones de ejemplares. Su obra ha sido traducida a 42 idiomas y ha recibido más de 60 premios internacionales, entre ellos el Nacional de Literatura de Chile en 2010, el Hans Christian Andersen en Dinamarca en 2012 y la Medalla de la Libertad en Estados Unidos, la más alta distinción civil, en 2014.

En 2018 Isabel Allende se convirtió en la primera escritora en lengua española premiada con la medalla de honor del National Book Award, en Estados Unidos, por su gran aporte al mundo de las letras. (Con información de EFE)

