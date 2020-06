Millones de personas en el mundo entero han presentado dificultades para afrontar la crisis económica por el coronavirus. Los famosos no fueron la excepción a esta situación y María Antonieta de las Nievas, más conocida como “La Chilindrina” ya dio cuenta de eso.

Es así que en una entrevista para la revista TVNotas la popular y querida actriz de 69 años reveló que se encuentra respetando la cuarentena, pues es consiente que está incluida en la población de riesgo por su edad; sin embargo, esto ha perjudicado su economía.

“Mi hija Verónica es quien me trae la despensa (alimentos), pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana”, contó y manifestó también su preocupación por la falta de ingresos.

Y es a pesar de que “La Chilindrina” ha tenido suspender todas las presentaciones proyectadas de su circo por el COVID-19, ella continúa pagando los salarios de sus empleados para que no se vean afectados y requiere regresar a trabajar muy pronto.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.

A pesar que desde su confinamiento ha realizado gran cantidad de entrevistas a diversos medios de comunicación, la actriz fue puntual en señalar que actualmente no trabaja para ninguno; además, hace más de 10 años su personaje de “La Chilindrina” está vetado de Televisa.

María Antonieta de las Nieves ha empleado su tiempo libre durante la cuarentena en decorar cuadros con piezas de chaquira -material que le manda por miles su hija desde Japón- y lo ha convertido en su mejor terapia para no aburrirse, y descartó -por el momento- ponerlos a la venta.

“Los hago por diversión y al terminarlos los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos (...) Espero que ya pronto podamos volver a la normalidad, pues ya quiero salir y trabajar de nuevo con los circos y mis shows”, indicó.

También reveló que pronto lanzará una nueva edición de su autobiografía, que publicó hace cinco años: “Estoy reeditando mi biografía llamada ‘Había una vez una niña en una vecindad’ (2015) pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido”.

Sobre Gabriel Fernández, con quien estuvo casada durante 48 años, aseguró estar agradecida de que haya fallecido antes de que la crisis iniciara. “(Han sido días difíciles), claro, pero agradezco que mi esposo no haya vivido esta pandemia pues él se la pasaba en hospitales y ya se hubiera infectado”, finalizó.

