María Antonieta de las Nieves revela el mísero sueldo que recibía de Chespirito

María Antonieta de las Nieves es la actriz mexicana que le dio vida a la cariñosa Chilindrina, personaje que hasta el momento sigue cautivando a grandes y chicos. En esta oportunidad, la artista publicó su libro autobiográfico en el que cuenta que Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito', le pagaba una miserable suma a pesar del gran éxito que tuvo la hija de ‘Don Ramón’.

"Honestamente, me costó mucho trabajo decidirme a dejar a Chespirito’. Con él ganaba 100 pesos mexicanos a la semana (5,28 dólares) y en el otro lugar iba a tener 2 mil por programa, o sea, mil por semana. La vida es un sendero de encrucijadas y muchas veces toma uno el sendero equivocado. ¡Todos cometemos errores!”, se puede leer en el libro de la popular 'Chilindrina'.

María Antonieta revela que la ‘Chilindrina' la hizo popular a nivel mundial, pero el bajo sueldo hizo que buscara formas para ganar más ingresos y dar una mejor calidad de vida a su familia.

Esta decisión le costó su amistad con el ‘Chavo del 8’ y como consecuencia una serie de líos judiciales que terminaron por darle la razón y quedarse con el personaje que hasta ahora es parte de la vida de todos.

La actriz también sostuvo que se decepcionó con Roberto por su reacción al abandonar la querida vecindad: "Recuerdo que lo fui a ver y lamentó mi decisión, pero entendió mi situación y dejó entrever que podría regresar cuando quisiera porque mi lugar no lo iba a ocupar nadie. Cuando registré el personaje él me llamó enojado y me amenazó con no trabajar más en ningún lado. Hasta me exigió que me pusiera de rodillas y le pidiera perdón".