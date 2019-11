Ludovico de “La Familia P.Luche” mostró cómo Camila Cabello desató los celos de Federica

Síguenos en Facebook

Eugenio Derbez y Consuelo Duval volvieron a encarnar a Ludovico y Federica, personajes con el que ganaron popularidad y estelarizaron durante una década en la serie televisiva La Familia P.Luche.

En la serie mexicana una de las escenas más recurrentes eran las peleas que protagonizaban Federica y Ludovico P. Luche por celos. Esta vez los actores se reunieron para un divertido 'sketch' con el que evocaron la nostalgia de sus miles de fanáticos.

En el clip que compartió el actor mexicano en sus redes sociales, vemos a Federica viendo en el celular de su esposo el video donde Camila Cabello canta la intro de su programa.

Federica por qué estás revisando mi celular, dice Ludovico cuando aparece en escena. Tras ello, Federica acusa a su esposo de fijarse en una mujer más joven. Me puedes explicar quién es esa tal Camila () A ver animal, ¿sabes lo que dicen de las mujeres de Ciudad Cabello?, que son ofrecidas.

No te voy a soltar hasta que me digas si ya me cambiaste, agrega enfurecida de celos Federica mientras le jala las orejas a su esposo.

El video publicado por Eugenio Derbez cuenta ya con más de 400 mil me gusta y con un sinfín de comentarios.

Cabe mencionar que hace unos días, Camila Cabello sorprendió en redes sociales al compartir un clip en el que se le ve interpretar el tema principal de la serie, el cual de inmediato se viralizó y provocó la reacción de Eugenio Derbez, quien al estilo de Ludovico la cuestionó por no ser una niña normal.