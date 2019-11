La ortografía define qué tan atractivo eres, según estudios

Síguenos en Facebook

Seguro te ha pasado que la vida te pone a la pareja perfecta frente a ti: atractivo, cabello rizado y con un buen físico. Pero tiene un pequeño detalle: ¡Escribe peor que tu novio de primer grado!

Según un reciente estudio, la ortografía determina tu atractivo y también todo aquello que te atreverías a hacer durante la intimidad.

De acuerdo al portal de citas Zoosk, luego de entrevistar a más de 9000 usuarios, la mala ortografía en un mensaje, por más candente que esté, determina tus ganas de seguir o no el juego. No, la nueva onda del sexting no es placentera en estos casos.

Cabe mencionar que, en este estudio, las mujeres son las que se molestan cuando “su hombre ideal” no tiene idea de lo que es la buena redacción. El 65% de las mujeres aseguró que no tendría relaciones sexuales con alguien que escriba “haiga” en lugar de “haya”.

El 60% de los hombres también prefiere poner un alto a las mujeres que no tienen buena ortografía y que saludan con un “ke, fue?” en un mensaje de texto.