A diferencia de otros años en los que se han realizado diversas actividades al aire libre recordando el ‘Día de la Familia Peruana’, que se celebra cada segundo domingo de setiembre, en este 2020, debido a la pandemia por el Covid-19, se promueven festejos desde las casas, promoviendo acciones de unión y amor entre sus integrantes.

La doctora Lisseth Gómez, especialista en medicina familiar, señala que el confinamiento ha ayudado a aflorar la confianza, seguridad, sanidad y el respeto, que son los pilares más importantes en toda familia. “Los jefes del hogar deben ver al confinamiento como un año de oportunidades y hacerlo más llevadero para una mejor convivencia entre los hermanos, padres y abuelos”, señala la experta.

Pero ¿cómo podemos afianzar la relación familiar? Según explica Gómez, por la emergencia sanitaria no podemos besarnos ni abrazarnos, pero sí podemos demostrarnos amor no saliendo a la calle para evitar contagios.

Consejos

Menciona que, para muchos, demostrar ternura y cariño no es una tarea fácil. Lo que se recomienda es hablar primero con la pareja para apoyarse mutuamente en el tema de la crianza de los hijos. Segundo, tener autocontrol de las emociones de sus pequeños para no malcriarlos y que no crezcan frustrados o amargados. Luego, darles responsabilidades del hogar (identificar las tareas), realizar juegos recreativos (karaoke, bailes, canto) y autocriticarse en caso el padre de familia alzó la voz o se extralimitó con gritos al llamar la atención.

Evitar conflictos

Paloma Labarthe, psicóloga del colegio Markham, reconoce que, efectivamente, vivir encerrados 24 x 7 desde hace seis meses ha generado que todas las familias pasen por situaciones distintas, y aconseja que con los adolescentes debemos dialogar y entender sus inquietudes. Hay que preguntar qué les pasa, acercarnos a ellos y también ponerles límites. “No solo es corregir, sino orientar y brindarles seguridad”, afirma la psicóloga.

Con los niños hay que generar recuerdos, vínculos y horarios valiosos, en los que recuerden que tocaron la guitarra con papá o hicieron un Tik Tok con mamá.