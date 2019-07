9 libros de fantasía que puedes encontrar en la FIL LIMA 2019

Síguenos en Facebook

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2019) se encuentra en su primera semana de apertura, ofreciendo un sinfín de títulos al público peruano y también al internacional.

Si eres un lector amante de la fantasía, hoy te daremos una lista que recopila los mejores libros del género mencionado que harán que tu mente se transporte a otro mundo. Recuerda que la FIL Lima 2019 se queda hasta el 4 de agosto.

1.- Everless de Sara Holland

En el reino de Sempera, el tiempo es extraído de la sangre, ligado al hierro, y consumido para agregar tiempo a la propia vida. La rica aristocracia, como los Gerlings, grava a los pobres hasta la saciedad, extendiendo sus propias vidas por siglos. Nadie está más enfadado con los Gerlings que Jules Ember.

2.- Una Canción Salvaje de Victoria Schawb

Kate Harker quiere ser despiadada como su padre. Tras cinco años en los que pasó por seis internados, al fin regresa a casa para demostrar que puede serlo.

August Flynn quiere ser humano. Pero no lo es. Es un monstruo, capaz de robar almas con una canción. Es uno de los tres monstruos más poderosos de una ciudad plagada de estas criaturas. El arma secreta de su propio padre.

Este libro cuenta con una segunda parte titulada Un Dueto Oscuro, que cierra la historia.

3.- La rebelión de la Reina

Cuando llega su solsticio de verano número diecisiete, Brienna desea solo dos cosas: dominar su

pasión y ser elegida por un mecenas. Haber crecido en el reino sureño de Valenia, en la reconocida Casa Magnalia, debería haberla preparado para ello. Mientras que algunos nacen con talento para una de las cinco pasiones —arte, música, teatro, astucia y conocimiento—, a Brienna le resultó difícil encontrar la suya hasta que eligió el conocimiento.

4.- La ciudad de los fantasmas de Victoria Schawb

Desde que Cass estuvo a punto de ahogarse (está bien, sí, se ahogó, pero no le gusta pensar en eso), puede correr el Velo que separa a los vivos de los muertos… y entrar al mundo de los espíritus. De hecho, Jacob, su mejor amigo, es un fantasma.

5.- Después del deshielo de Adrienne Young

Elyn, quien, criada para ser una guerrera, es una joven que lucha junto con sus compañeros de clan en una disputa ancestral contra el clan de los Riki. Su vida es brutal pero sencilla: pelear y sobrevivir.

6.- Reconstrúyeme de TaherehMafi

Han pasado dieciséis días desde que Juliette Ferrars asesinó al supremo comandante de América del Norte y se convirtió en la líder del Restablecimiento en el continente.

7.- Memorias de Idhún de Laura Gallego

El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder allí. En nuestro mundo, un guerrero y un mago exiliados de Idhún han formado la Resistencia, a la que pertenecen también Jack y Victoria, dos adolescentes nacidos en la Tierra.

8.- Susurros de A. G. Howard

El País de las Maravillas existe.

A Alyssa Gardner las flores y los insectos le hablan. Teme que su destino sea acabar en un psiquiátrico, como su madre, pues una vena de locura recorre su familia desde tiempos de su antepasada Alicia, la niña que inspiró el País de las Maravillas de Lewis Carroll.

9.- La Bruja de Near de Victoria Schawb

La bruja de Near no es más que una vieja historia que se suele contar para asustar a los niños. Esta es una de las verdades que Lexi ha escuchado toda su vida. Pero cuando un verdadero extraño –un joven que parece esfumarse como el humo– aparece por la noche cerca de su casa, en el páramo, ella descubre que, al menos uno de esos dichos ya no es cierto.

Algunos de estos libros puedes encontrarlos en el stand de Ediciones Urano.