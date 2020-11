Durante la jornada 5 de la liga profesional de freestyle organizada por FMS Perú, el participante Litzen se viralizó en las redes sociales por las rimas que lanzó durante su primer minuto de presentación.

Y es que el joven rapero trató de la coyuntura que se vive en el país y se refirió a la crisis política generada por el gobierno de facto de Manuel Merino de Lama.

“Hola Merino (...) todo mundo sabe, nosotros nunca te elegimos. Y voy a hablar lo que tengo yo en las improvisaciones, porque todo lo hago como en colecciones. Voy a matar con rimas de plaza a los que rapean en casa y a los que matan con perdigones eso”, expresó Litzen al inicio de su improvisación.

“No se supone que todo sea así, yo también estuve en una marcha me lo decidí, reclamamos por derechos y el bienestar del país, lo que la TV te pinta como una guerra civil”, agregó el joven recibiendo aplausos del jurado y los presentes.

Asimismo, Litzen resaltó el valor de los jóvenes manifestantes y se refirió emotivamente a los dos fallecidos que dejó la segunda marcha nacional. Incluso, calificó de “mongol” a Beto Ortiz, quien fue criticado por sus comentarios sobre los manifestantes.

“Lo mío es diferente, lo siente hasta la gente, así que dime todo lo que quieras al descontrol. Me ca*** en Beto Ortiz, no me interesa ese mongol, la generación de Bryans brilla como el sol. (...) Así que tranquilos que con rima y con mi causa defiendo en la primera fila”, sostuvo.

Finalmente, el rapero Litzen se dirigió al flamante Presidente de la República, Francisco Sagasti, y le recordó que los jóvenes están atentos a lo que haga dentro su periodo de transición.

“Nos vemos por ahí, para todita esa gente, nos vamos a jo*** de nuevo al presidente como el mambo. Muy buena Sagasti guiando, pero te estamos vigilando”, sentenció Litzen.

