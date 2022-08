Desde que HBO Max llegó a Estados Unidos en mayo de 2020 y a América Latina en julio de 2021, rápidamente se convirtió en una de las plataformas de streaming preferidas de millones de personas; sin embargo, la felicidad no duró mucho, ya que tiene los días contados a raíz de la fusión de WarnerMedia (dueña original de HBO) y Discovery Inc., dando vida a Warner Bros. Discovery.

La noticia no cayó bien en los usuarios de dicho servicio, quienes estaban satisfechos con el contenido que les brindaban, pero su malestar creció más cuando comenzaron a eliminar de forma silenciosa varios títulos que ya habían sido anunciados, no como parte de las películas y series que entran y salen cada mes. A continuación, lo que debes saber sobre la desaparición de la plataforma de streaming.

LA CREACIÓN DE WARNER BROS. DISCOVERY

La fusión entre WarnerMedia y Discovery Inc., cuya transacción fue tasada en 43 mil millones de dólares, tiene como fin generar una nueva puesta de contenido que satisfaga al público más exigente.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, señaló, en un comunicado, lo que buscan con esta unión: “Tenemos la intención de maximizar el valor de ese contenido a través de un amplio modelo de distribución que incluye cine, streaming, cable lineal, free-to-air, juegos, productos y experiencias de consumo, y más, en todo el mundo”, publica The Hollywood Reporter.

Esta imagen ilustrativa muestra una persona revisando la aplicación HBO Ma en su teléfono inteligente en Los Ángeles (Foto: Chris Delmas / AFP)

WARNER BROS. DISCOVERY DEJÓ MAL PARADO A HBO MAX

Tras la creación de esta nueva compañía, se tomó la decisión de eliminar varios títulos que HBO Max había anunciado. La medida tomada por Warner Bros. Discovery se basa en la reducción de costos y el ahorro en el pago de impuestos por algunas series y películas; es decir, no tener obligaciones de pago por producciones – según ellos – de bajo rendimiento, de acuerdo a una publicación de Variety.

Las seis películas de Warner Bros. que han sido eliminadas de HBO Max y que fueron catalogadas como “Max Originals” son:

“Moonshot”, una comedia romántica de ciencia ficción.

“Superintelligence”, una comedia distópica de inteligencia artificial.

“The Witches”, la nueva versión de Robert Zemeckis de 2020.

“An American Pickle”, una nueva comedia.

“Locked Down”, una comedia romántica y atracos.

“Reyes de la ciudad del encanto”, un drama del director Ángel Manuel Soto.

Pero eso no es todo, ya que Warner Bros. también rechazó los planes para lanzar “Batgirl”, la cual había recibido luz verde en 2021, pero con la nueva fusión esta no se estrenará en ninguna plataforma del estudio, ni en cines ni en HBO Max. Una verdadera lástima, tomando en cuenta que ya se encontraba en etapa de posproducción para la cual se había invertido hasta el momento US$ 90 millones.

Otro filme que corrió la misma suerte es “Scoob!: Holiday Haunt”, que es la continuación de la película de 2020 “Scoob!”. Se conoció que para su producción, Warner Bros. invirtió US$ 40 millones, según otra publicación de Variety.

El estreno de la cinta cinematográfica "Batgirl" fue cancelada sorpresivamente (Foto: Warner Bros.)

¿ES EL FIN DE HBO MAX?

Tras la creación de la nueva compañía Warner Bros. Discovery, todos se preguntan qué pasará con HBO Max. ¿Realmente es su fin? Una interrogante que cae de madura, tomando en cuenta que la fusión está generando una reestructuración interna que afecta directamente a dicha plataforma de streaming que aún se mantiene vigente, así como sus producciones.

Algo que también preocupa son los posibles despidos masivos para sus ejecutivos como personal, algo que traería consigo esta reorganización, publica The Wrap.

Pero no todo son malas noticias, ya que pese a todo este no sería el fin de HBO Max, toda vez que se unirá a otro servicio de transmisión estadounidense.

HBO MAX Y DISCOVERY PLUS SE UNEN

En un intento por seguir a flote con dicha plataforma de streaming, Warner Bros. Discovery anunció que fusionará HBO Max y Discovery+ en un solo servicio de transmisión, que tiene previsto lanzarse en el verano de 2023. “Nuestra estrategia es aceptar, apoyar e impulsar el increíble éxito que está teniendo HBO Max”, dijo el presidente y director ejecutivo de WBD, David Zaslav.

Si bien, se podrá ver contenido selecto, el servicio tendrá dos niveles: una con publicidad ligera y otra sin publicidad. Con esta fusión se tendrá disponible títulos de Warner que incluyen HBO, CNN, DC Comics, Discovery Channel, Food Network, HGTV, Magnolia Network, OWN, TBS, TNT, entre otros. Lo que quedó en el aire es el destino de Max Originals, según una publicación de TV Line.