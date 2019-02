Logran fotografiar al mítico leopardo negro por primera vez en un siglo (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El fotógrafo británico Will Burrard-Lucas logró captar el rostro y cuerpo del leopardo negro de África, animal protagonista de leyendas en libros de naturaleza exótica.

Tras conversar con los pobladores de Kenia, Will instaló cámaras nocturnas en las zonas donde se creía que la fiera caminaba de noche.

Este felino tiene el pelaje azabache producto de un melanismo (lo contrario del albinismo). Vive en África a diferencia del jaguar, que habita en América.

Burrard-Lucas tuvo varios intentos fallidos pues instaló su cámara durante muchas noches pero no conseguía retratar al animal. Solo captaba hienas o leopardo del color habitual.

Una noche todo cambió y encontró lo que había estado esperando. "No esperaba mucho. Mientras pasaba por las fotos, me detuve sin comprender. Había un par de ojos en la oscuridad… ¡Un leopardo negro! No podía creerlo. Me tomó unos días antes de darme cuenta de que había conseguido mi sueño", contó en su página web.