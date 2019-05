Los primeros 60 satélites para proveer internet desde el espacio fueron lanzados con éxito

SpaceX lanzó el jueves un cohete que contiene los primeros 60 satélites de su constelación "Starlink", que tiene como propósito proveer internet desde el espacio y que un día podría sumar 12.000 satélites.

Uno de los cohetes Falcon 9 de la compañía despegó sin incidentes de Cabo Cañaveral, en Florida, cerca de las 10:30 pm locales (02H30 GMT).

En la segunda fase del procedimiento, el cohete comenzó a liberar a los satélites una hora después del lanzamiento, a una altitud de 440 kilómetros, y estos usarán sus impulsores para alcanzar sus posiciones en una órbita relativamente baja de 550 kilómetros.

Eso es ligeramente más alto que la Estación Espacial Internacional, pero muy por debajo de la mayoría de los satélites terrestres. El más alto de ellos se encuentra en una órbita geoestacionaria de 36.000 kilómetros.

La ventaja de estar tan bajo es la reducción de los tiempos de retardo, clave para la conectividad de banda ancha.

