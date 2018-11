Lucho Cáceres sobre 'influencers': "Les preguntas quién es el presidente y no saben"

Síguenos en Facebook

El actor Lucho Cáceres realizó una crítica, a través de su cuenta de Facebook, sobre los 'influencers' e indicó que si "les preguntas quién es el presidente" no saben la respuesta, pero aclaró que no generaliza porque hay quienes difunden temas educativos.

"En un programa se enorgullecen de tener la mayor cantidad de 'influencers' en sus filas, dicen que entre todos suman 22 millones de seguidores pero les preguntas quién es el presidente y no saben, no todos por supuesto, para no generalizar. No hay que ser un genio para darse cuenta de por qué estamos como estamos ¿no?", escribió en la mencionada red social.

Asimismo, Lucho Cáceres respondió el comentario de una usuaria e indicó que seguidores de algunos 'influencers' creen que "para obtener el supuesto 'éxito' cuanto menos sepas y más desinformado estés es mejor".

"El problema es que los siguen y su nombre lo dice son “influencers” por tanto influencian en esos millones de personas, las cuales piensan gracias a ellos que para obtener el supuesto “éxito” cuanto menos sepas y más desinformado estés es mejor, no hace falta el conocimiento en la vida, no sirve de nada, creo que por ahí va el tema", se lee en Facebook.

Cabe recordar que se denomina 'influencers' a las personas que tienen gran cantidad de seguidores en las redes sociales y ejercen influencia sobre un tema concreto.