Luis Ángel Pérez Zambrano: “Tener barba requiere constancia”

Las necesidades propias son, muchas veces, el origen de una buena idea de negocio. La historia de Luis Ángel Pérez es un claro ejemplo. Como fiel amante de las barbas frondosas, buscó por mucho tiempo productos que lo ayudaran a mantener un estilo bien cuidado, pero al descubrir que en Perú no existían recurrió a un amigo que venía de Suiza para encargárselos. “Fue genial tener la barba ordenada hasta que se acabaron los productos”, recuerda. Este fue el motivo por el que decidió elaborarlos él mismo. “Probé muchas recetas pero ninguna tenía los resultados que esperaba. Tanto le insistí a mi amigo de Suiza que me comentó que habían unas recetas antiguas de aceites, bálsamos y ceras, yo las conseguí. Al inicio eran para mi uso personal y los compartía con uno que otro amigo, pero al ver que volvían por más, me pareció una buena idea hacerlas para vender”, expresa Luis Ángel. Así nace “El Turco”, una empresa dedicada a la venta de productos para el cuidado de la barba y el bigote a base de aceites naturales.

DERRIBANDO MITOS. Contrario a lo que se pensaba antes, que las barbas eran sinónimo de descuido personal, Luis Ángel afirma que “tener una barba grande y ordenada requiere constancia”. Respecto al acercamiento de los hombres al rubro de la belleza manifiesta que “cuando empezamos, hace 4 años, sí había uno por ahí que decía ‘yo solo uso shampoo’, pero después de ver cómo queda una barba bien cuidada, todos usan los productos sin vergüenza”.

PREPARACIÓN. Según explica su creador, los productos de “El Turco” están hechos con insumos 100% naturales, a base de aceites y mantecas de calidad certificada, y cuentan con registro sanitario. En su portafolio incluye shampoo de barba, bálsamos y aceites, además de accesorios como cepillos y peines, entre otros.

EXPANSIÓN. Como resultado de la gran acogida, Luis Ángel expandió su marca al rubro de las barberías, con espacios que evocan al estilo de los años 40 en E.E.U.U e Inglaterra. “A la fecha tenemos 4 locales y también estamos terminando el tema de registros sanitarios para entrar al mercado chileno”, expresa “El Turco”, quien asegura que aunque no hay un secreto para el éxito, la clave radica en “no rendirse. Llega un momento en que aprendes de todos tus errores y funciona”.

