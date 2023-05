El Mago George se presenta en Hollywood en Los Ángeles, California, junto a los mejores magos del mundo y frente a famosos de la industria del cine norteamericano. Luego de una gira por Estados Unidos, el año pasado, el mago George ha sido contratado nuevamente por el mítico Magic Castle de Hollywood, para presentar su espectáculo.

El Magic Castle es un exclusivo club privado, ubicado dentro de en un castillo en pleno corazón de Hollywood, Estados Unidos. A este lugar se dan cita miembros y artistas de la industria del cine y televisión, para presenciar los shows más increíbles del momento. Personalidades como las de Ariana Grande, Jennifer Lopez, Johnny Depp, Adele, Neil Patrick Harris, Scarlett Johansson, Steve Martin, entre muchos otros, son asiduos concurrentes a cenar al castillo y a presenciar estos espectáculos de magia a cargo de los mejores exponentes del mundo. A este lugar sólo se puede acceder a través de la invitación de un miembro y para hacer existe un código estricto de vestimenta en etiqueta para su ingreso.

George podrá ser visto hasta el domingo 7 de mayo realizando su espectáculo. George realizará más de 21 shows en la sala Parlour of Prestidigitation, uno de los teatros más importantes que posee el Castillo.

Las instalaciones del Magic Castle son mágicas. Los magos actúan en varios teatros, el Close-Up Room, el Salón Parlour of Prestidigitation y el Palace of Mistery. Todas las noches, se exhiben cinco actuaciones mágicas diferentes en estos tres teatros, y los fines de semana se agregan actuaciones adicionales en el Teatro Peller, así como en Hat and Hare Pub y W.C. En la sala de música, la invisible “Irma”, el “fantasma residente” del castillo, toca el piano y responde a las solicitudes musicales.

El Mago George se ha presentado en más de 30 países del mundo representando al Perú. George es orgullosamente peruano, nacido en Chorrillos en Lima y con una trayectoria de más de 27 años.

De esta manera el Mago George sigue sorprendiéndonos más con su carrera profesional, una carrera a lo más alto de su arte, que lo ha llevado a presentarse en ciudades como Las Vegas, New York, Londres, Budapest, Barcelona, Río, Madrid entre otras.