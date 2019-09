María Lucía Privat: “Mis creaciones están dirigidas a mujeres empoderadas”

Síguenos en Facebook

Malú, como cariñosamente la llaman sus familiares y amigos, conoce a la perfección el proceso de fabricación de una prenda, el tiempo que toma y los cuidados que se necesitan. Actualmente, con su marca, “Privat”, posee las siguientes líneas: Kids, Teens, Novias y Mujer. Su dedicación permite que esté pendiente hasta del último detalle, por eso los acabados a mano de los vestidos de novia los trabaja exclusivamente ella.

En entrevista para Correo, María Lucía Privat nos habla sobre el apasionante mundo en el que se desenvuelve: la moda.

¿Cómo nace tu pasión por la moda?

Mi familia siempre ha estado ligada al mundo de los vestuarios y la confección. Eso ha influido en mí. Desde los 6 años, empieza mi gusto por los bordados, tejidos y acabados. Empecé en el taller y en ventas; de esa manera, aprendí a manejar una máquina y a hacer un patrón. Eso me dio la ventaja de aprender de todas las áreas que están involucradas en el proceso de creación. Luego, estudié, me especialicé y ahora dirijo mi marca, “Privat”.

¿Cuál es la diferencia entre tus creaciones y las de otras marcas?

La versatilidad. Creo que las piezas deben utilizarse en cualquier momento. Una pieza básica, como la camisa, te la puedes poner con un jean y stilettos, y quedas perfecta para ir a la oficina; si le sumas una chaqueta, estás lista para ir al cine. De igual forma, si deseas ir a un matrimonio, la puedes usar con un faldón largo. La idea es no gastar por gastar. Se trata de invertir en una buena pieza para que te pueda funcionar con varias combinaciones y en diferentes ocasiones.

¿Para qué tipo de público están dirigidas tus creaciones?

Yo visto a mujeres reales. Tengo tallas de XS hasta doble XL y también trabajo a medida. La mayoría de mujeres trabajan y no tienen mucho tiempo para estar metidas en el clóset; entonces, busco facilitarles la vida para que puedan estar bien siempre. Mis creaciones están dirigidas a mujeres que les guste vestirse bien, verse bien, que sean trabajadoras, fuertes y empoderadas.

En el mundo de hoy, ¿es importante que una mujer destaque en el ámbito profesional?

Una mujer puede destacar siendo mamá, trabajadora, deportista, etc. No necesariamente debe tener una medalla para ser reconocida. Creo que todas las mujeres hacemos bastantes cosas importantes en el día a día, aunque muchas personas no se den cuenta.

Por mucho tiempo trabajaste al lado de tu hermano Gerardo. ¿Crees que haberte alejado de él te permitió crearte un nombre propio en el mundo de la moda?

Nosotros siempre fuimos un equipo. Él era muchísimo mejor que yo en el tema de exposición. Yo era como la hormiguita trabajadora detrás de él. Siempre fui muy reacia a estar frente a las cámaras. En los últimos años, decidí mostrarme al público, impulsada un poco por las clientas, a quienes conocí cuando trabajaba en el taller.

Contar con el apoyo de la familia siempre es importante. ¿Cómo has hecho para seguir adelante con tus objetivos, teniendo que superar los problemas legales con tu hermano y el alejamiento con tu madre?

Sonriendo, pensando que las cosas van a estar bien, rodeándome de personas positivas. A veces, un lazo sanguíneo es tan fuerte como la conexión que se tiene con personas con las cuales no existe este tipo de vínculo, pero que también son importantes y siempre han estado contigo. En ocasiones, los amigos terminan siendo parte de tu familia.

¿Cuál es tu consejo para las jóvenes que desean trabajar en el mundo de la moda?

Lo principal es aprender desde abajo. Creo que la fuerza tanto de un diseñador como de una marca es el taller. Si ellas desarrollan el manejo de máquinas y patronaje, se pueden comer el mundo. No se trata de dibujar bonito o de hacer que las cosas se vean lindas en una pasarela. Hay que tener claro que existen cuentas que pagar, por lo que tienen que hacer productos que, además de ser bellos en fotos y pasarelas, también se puedan vender y sean para mujeres y hombres del día a día.

Perfil

María Lucía Privat, diseñadora de modas

Nació el 1 de noviembre de 1986, en Trujillo. Además de la moda, le gustan las danzas. Fue campeona nacional de marinera categoría junior en el 2000.