Mark Vito Villanela, empresario estadounidense y exesposo de Keiko Fujimori, sorprendió a sus seguidores al anunciar públicamente el fin de su relación con Sofía Chirinos, una joven estudiante de Derecho con quien mantenía un romance desde 2024.

La noticia la dio a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, en el que explicó que la separación ocurrió de manera amistosa, sin conflictos ni infidelidades.

“Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes”, expresó el también influencer. Mark Vito destacó que la decisión fue tomada tras una conversación madura y respetuosa, enfatizando que la relación terminó en buenos términos.

El empresario no pudo ocultar su emoción al hablar de Sofía Chirinos. “Quizás porque soy un imbécil (...) ella me hizo sentir y me puso como prioridad en la vida. Siempre tendrá mi amistad y mi gratitud. Desearle toda la felicidad del mundo”, manifestó entre lágrimas.

El romance entre Mark Vito y Sofía Chirinos se hizo público en mayo de 2024, cuando fueron captados en un “ampay” por el programa Magaly TV La Firme. Desde ese momento, la relación fue foco de atención mediática, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

“Solo quería aclarar las cosas y desearle toda la felicidad en el mundo que merece. Y tomarme un minuto para agradecerle a todos ustedes que han apoyado nuestra relación”, añadió en el video.