El stand up comedy, ese humor tan auténtico que nos permite reírnos de nosotros mismos y nuestros problemas cotidianos, es un éxito total entre los peruanos. Por ello, es una grata noticia el saber que el próximo 24 de marzo se dará el evento más grande de stand up comedy en nuestro país: La Batalla de los Comediantes . La misma contará con 8 participantes, que será tan reñida que tendrá tres jurados que se encargarán de determinar al ganador.

Olvídate de todo lo que has visto antes. La Batalla de los Comediantes no será solo un show de humor, será una contienda épica entre los mejores exponentes peruanos de este género. Y para que el espectáculo muestre un nivel superlativo como nunca antes se ha visto, dos empresas nacionales, Jugo de Papaya y Metro Estudio, unen por primera vez sus fuerzas para producir el evento más grande de un nivel de producción, logística y streaming insuperable.

Para este evento se contará con la presencia de los tres más bravos -y divertidos- representantes del país: Mateo Garrido Lecca, El Tobi y Job Mansilla. Además, participan Brayan Estiven, Nelson Capitán, Max Santivañez, Soy Poper y Guille Neyra, por lo que las risas y la diversión están muy bien aseguradas.

Asimismo, ya se tienen definidos los duelos y serán los siguientes: Tobi vs Soy Poper, Mateo vs Nelson,Guille vs Max y Job vs Brayan.

Durante este espectáculo, que durará un promedio de tres horas, los asistentes verán un total de siete batallas entre los comediantes. Serán cuatro duelos de cuartos de final, dos de semifinales y la gran final, que decidirá al ganador.

Mateo Garrido Lecca ya se pone en forma para el evento. “Estoy muy contento de poder participar, será un tremendo reto para quienes competimos. Invito al público a que nos acompañe, porque la vamos pasar muy bien, tendremos mucha bulla, alegría y la gente se irá contenta”

Otro de los artistas, Job Mansilla, quien acaba de ser parte del elenco de la película Muerto de risa, agradece la invitación por parte de la organización “Queremos que la comedia y el stand up comedy sigan creciendo en el país. Hay mucho talento y qué mejor que mostrarlo en un evento de esta magnitud”.

Por su lado, El Tobi afirma que está preparado para ganar la batalla “Yo ya estoy listo para enfrentarme a Soy Poper. Voy a ganarle sí o sí. A la gente le prometo que van a vacilar de principio a fin. Serán dos horas en que no pararán de reìrse”

La Batalla de los Comediantes se va a realizar en el Teatro Canout de Miraflores a partir de las 6 de la tarde. Los interesados pueden encontrar entradas en la web de entradaya.com.