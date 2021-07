El excongresista de la República Mauricio Mulder se pronunció, mediante su cuenta oficial de Twitter, sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien este jueves 1 de julio afirmó que se vacunó por primera vez con una dosis del laboratorio Pfizer.

“Vizcarra confirma que es un psicópata miserable. Está en el nivel de los peores criminales genocidas de la historia. Que asco de ser humano”, escribió el exparlamentario aprista en la mencionada red social.

No es la primera vez que Mulder tiene duras palabras contra el exmandatario, el 28 de junio también escribió un mensaje dirigido que calificaba a Vizcarra como “miserable” por recibir la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“Se vacunó en secreto mientras dejaba morir sin camas UCI ni oxígeno a 180 mil peruanos. Todo el personal de salud recibió la vacuna china. Pero ahora se pone la Pfizer. ¿Se puede ser más miserable?”, indicó.

Vizcarra confirma que es un psicópata miserable. Esta en el nivel de los peores criminales genocidas de la historia. Que asco de ser humano. — Mauricio Mulder (@Mauriciomulder) July 2, 2021

Se vacunó en secreto mientras dejaba morir sin camas UCI ni oxigeno a 180 mil peruanos. Todo el personal de salud recibió la vacuna china. Pero ahora se pone la Pfizer. ¿Se puede ser mas miserable.? — Mauricio Mulder (@Mauriciomulder) June 28, 2021

“Lo del año pasado fue un ensayo clínico”

El expresidente Martín Vizcarra consideró este jueves que al recibir la primera dosis de Pfizer contra el COVID-19, se estaba vacunando por “primera vez”, pese a que fue inoculado irregularmente en octubre del 2020 con un lote destinado al personal médico a cargo del estudio clínico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

“Voy, llego, sigo todo el proceso, el triaje, una médica me entrevista, verifica mis condiciones, mis documentos y me aplica la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Es la primera vez que me estoy vacunando, lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico de etapa fase 3, eso no fue vacuna, eso tiene que quedar absolutamente claro”, indicó a través de una transmisión de Facebook.

