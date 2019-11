Médico rechazó pulmones de un fumador que quiso donar sus órganos (VIDEO)

Un médico de China rechazó usar un par de pulmones donados por un hombre fumador que murió a los 52 años. El donante había consumido cigarros durante 30 años consecutivos.

En un impactante video, el doctor muestra los pulmones oscuros. El médico Chen Jingyu del Hospital Popular de Wuxi explicó que al ver esta afección decidió no ponerlos en ningún paciente en espera.

"Nuestro equipo decidió rechazar estos pulmones para trasplante. Si es un fumador empedernido, es posible que no acepte sus pulmones incluso si elige donarlos después de la muerte", dijo Jingyu en declaraciones para el medio Asia Wire.

El especialista contó que el paciente que donó sus pulmones no se hizo una tomografía antes de morir. Cuando fue declarado con muerte cerebral, se procedió a hacer la donación y fue ahí cuando se dieron cuenta de cómo estaban los pulmones.

"Las pruebas iniciales del índice de oxigenación estaban bien, pero cuando recolectamos los órganos, nos dimos cuenta de que no podríamos usarlos", explicó Jingyu.

Chen Jingyu Lung Transplantation Team received a brain death donation for the lung, the donor was 52 years old, After smoking for nearly 30 years, mild emphysema, bullae and calcification of tuberculosis were observed in the lung dust. Many smokers China have the same lung pic.twitter.com/Lbm1oQd2EU

— misskashmir (@saga63048934) November 15, 2019