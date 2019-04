Melissa Joan Hart prohíbe a sus hijos ver la nueva serie de Sabrina por ser “muy satánica y sexy”

Síguenos en Facebook

Melissa Joan Hart, quien interpretó a ‘Sabrina, la bruja adolescente”, ha causado polémica por sus declaraciones. Según la actriz la serie original de Netflix, “El mundo oculto de Sabrina”, es una serie “muy satánica y sexy”, por lo que no le interesa verla y tampoco a sus hijos.

Chilling Adventures of Sabrina (“El mundo oculto de Sabrina, en español), es una producción original de Netflix que adapta los cómics del mismo nombre de Roberto Aguirre-Sacasa, quien funge como showrunner. En octubre de 2018 fue presentada la primera temporada y hace una semana llegó la segunda, en ambos casos obtuvo una respuesta positiva de la crítica y el público.

Una de las características más llamativas de esta serie es el uso de símbolos satánicos y todo lo relacionado con la brujería que llama mucha la atención de los fans, pero a otros como las comunidades cristianas y a Melissa Joan Hart que pertenece a uno de ellos desde siempre, parece no gustarles del todo.

Cabe mencionar que el año pasado ella apareció en un video para promocionar el lanzamiento de la nueva serie junto a sus excompañeros de Sabrina, la bruja adolescente. La actriz brindó una entrevista al medio Insider y dijo esto:

“La serie es mucho más oscura, satánica y sexy que la nuestra, por lo que es un tipo de show muy diferente. Creo que está mucho más orientada a los millennials y a generaciones más jóvenes. No es algo que vaya a ver, ni que me interese ver ahora, y no es algo que mis hijos verán”.