Crean memes tras permitirse que público lleve su propia comida a las salas de cine (FOTOS)

Luego de que se diera a conocer que los cines ya no podrán prohibirle a las personas ingresar a las salas con alimentos que no hayan sido comprados en sus establecimientos, en las redes sociales comenzaron a circular divertidos memes que de una manera distorsionada y exagerada se refirieron al particular.

Como se sabe la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi declaró válida la denuncia de ASPEC contra Cinermark y Cineplanet, por lo que ambas cadenas tienen hasta el viernes 2 de marzo para retirar los avisos que restringen al público ingresar a las funciones de sus películas con snacks que no han sido adquiridos en sus confiterías.

El excongresista Jaime Delgado y actual abogado de ASPEC, señaló que la medida tiene ciertos detalles que el público deberá cumplir.

"Lo que va a poder llevar son alimentos iguales o parecidos. Lo que no vas a poder llevar son cosas que puedan causar malos olores o accidentes... pero digamos que puedes llevar tu propia canchita o un chocolate de verdad. Siempre y cuando respetando los criterios del negocio", indicó a Perú21.

Asimismo, indicó que si bien Cineplanet y Cinemark son los primeros cines que deben acatar a la resolución,"el criterio es general y, por ello, las demás salas tendrán que acogerse a eso, sino, tendrán que ser denunciadas y sancionadas".