Un metalero argentino, llamado Phil Claudio Gonzáles, se volvió viral en redes sociales, en diferentes países del mundo, al protagonizar memes que resaltan su por su parecido físico al ‘Chavo del 8’, personaje creado por el fallecido actor mexicano Roberto Gómez Bolaños.

Mediante la internet, los usuarios bautizaron al músico de Argentina como ‘ Chavo del 8 metalero ’, causando risas entre ellos en medio de esta pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19, momento donde más se necesita la distracción.

Claudio Gonzáles jamás pensó que iba a convertirse mundialmente conocido por su parecido al personaje que formó parte de la infancia de millones de personas. Él es un amante del rock, y desde el 2019 toca con su banda metalera en bares, vende camisetas de famosos grupos musicales como Nirvana, Rammstein, entre otros.

¿Qué dijo el metalero argentino?

Al ver que su fotografía en la que aparece rodeado con unos amigos fue blanco de memes, Phil Claudio Gonzáles, lejos de molestarse, lo tomó con humor y hasta se animó a compartir imágenes en su cuenta de Facebook personal.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas mas eh. Me ‘ca$$’ de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos ”, escribió el argentino en la mencionada red social.

El músico también publicó un video, donde aparece abrazando a un hombre, al que los usuarios en redes sociales lo convirtieron en ‘El señor Barriga’, interpretado por el actor mexicano Edgar Vivar.

“El señor Barriga, personificado por Cristian Poirier. Quedaste pegado vos también. ¡El ridículo no lo voy a hacer solo, obvio!”, se lee en su publicación.

El país que más aceptación ha tenido Phil Claudio Gonzáles es México, donde nació la famosa serie creada por Roberto Gómez Bolaños y luego, Argentina, lugar de origen del músico.

