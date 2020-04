La conductora de televisión Milagros Leiva anunció que recuperó su cuenta de Twitter tras haber sido ‘hackeada’ por una persona aún no identificada. Además, agradeció al ingeniero que le apoyó.

“¡Buenas tardes! Quiero agradecer a los señores de Twitter por ayudarme a recuperar mi cuenta, proteger mi información y alertarme de intrusiones remotas. Gracias también a un joven ingeniero que en las últimas horas me ayudó a entender esta 'guerrilla’ cibernética que comenzó en el Rímac”, escribió la comunicadora en la mencionada red social.

Buenas tardes!!Quiero agradecer a los señores de Twitter por ayudarme a recuperar mi cuenta, proteger mi info y alertarme de intrusiones remotas.Gracias también a un joven ingeniero que en las últimas horas me ayudó a entender esta “guerrilla” cibernética que comenzó en el Rimac. — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) April 15, 2020

Asimismo, indicó que cree en la libertad de opinión y expresión, por lo que indicó que la persona que ‘hackeó’ su cuenta no logrará callarla.

“No sé quién quiere hacerme la vida cuadritos metiéndose en mi red, pero no logrará callarme. Creo en la libertad de opinión y de expresión y así será siempre. Felizmente en mi programa en Willax tengo también libertad absoluta para ejercer mi profesión. Cuídense mucho”, finalizó.

Como se recuerda, en la reciente edición de su programa denunció que su cuenta había desaparecido de Twitter.

“Eso me ha avisado Twitter, que se han metido en mi cuenta...felicito (al hacker). Yo no sé nada de Twitter, un amigo me ayudó a crearla. Lo lograron, no estoy en Twitter. En estos momentos no tengo cuenta”, había señalado.

