El Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió una comunicado a través de redes sociales en el que se disculpa por haber utilizado la imagen de la tiktoker peruana ‘Maryorit’ en una de sus publicaciones y anuncia que se logró llegar a un acuerdo por la creadora de contenido.

Como se recuerda, la popular tiktoker peruana Maryorit denunció que el Minem utilizó su imagen en uno de sus publicaciones de TikTok sin su autorización. La creadora de contenido expresó su indignación por lo sucedido en sus redes sociales y generó todo tipo de reacciones de los usuarios.

Minem se disculpa con Maryorit

En un video publicado por la cuenta de TikTok del Ministerio de Energía y Minas, la abogada de la tiktoker anunció que su clienta y el Minem logró llegar a un acuerdo e indicó que Maryorit logró satisfacer sus pretensiones.

“ Hemos tenido una reunión bastante fructífera, donde hemos podido llegar a un acuerdo en el cual ambas partes han salido beneficiadas, y sobre todo Maryorit ha podido satisfacer sus pretensiones ”, explica la abogada de la tiktoker. “ Ellos (Minem) han podido en esta reunión, aceptar que existió un uso no autorizado de su imagen y en base a eso hemos llegado a ciertas coordinaciones ”, agregó.

Por su parte, el coordinador de prensa del Minem, Gonzalo Aguilar, sostuvo que existió una equivocación . “ Hemos reconocido que hubo una equivocación, un tratamiento indebido y hemos pedidos las disculpas por el uso no autorizado de la imagen ”, señaló. Además, expresó que la tiktoker no ha exigido ninguna pretensión económica. “ Maryori nos dejó muy claro que no ha buscado pretensión económica, sino salvaguardar su imagen como creadora de contenido y valorar su capacidad creativa en las plataformas digitales (...) seguiremos trabajando de manera coordinada ”, finalizó.