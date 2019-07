Mujer derribó uno de los grandes mitos sobre los preservativos con una imagen en Twitter

Síguenos en Facebook

El uso del preservativo es un tema importante y fundamental para la salud de las personas. Además de prevenir embarazos, también es la única medida efectiva contra las enfermedades de transmisión sexual.

Aún existen personas que se niegan a usar preservativos o trata de evitarlo con insólitas excusas. Por ese motivo, una joven derribó uno de los grandes mitos del condón con una imagen que se ha vuelto viral en Twitter.

"Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condón porque supuestamente 'le apretaba'. Le conté a mi psicóloga y se ca** de la risa", se puede leer en un mensaje que ya recibió más de 50 mil ‘likes’.

La joven se puso el preservativo en el pie para demostrar que lo que decía su ex era totalmente falso: "Me mandó ponerme un condón en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, ¿se puede usar como media?", concluyó la usuaria.