Mujer sufre infarto y casi muere porque su hijo no entendía la tarea

La vida de una mujer estuvo a punto de acabar cuando sufrió un infarto provocado por el estrés y sobresfuerzo al tratar de enseñarle la tarea a su menor hijo. Sin embargo, sobrevivió y cuenta la terrible historia que tuvo sitio en China.

La madre identificada como Wang entró en desesperación al ver que su hijo no entendía unos problemas matemáticos que debía resolver como tarea. Según el medio Sin Chew Daily, la mujer se sentó como cada noche al costado del menor para ayudarle en los quehaceres académicos.

Al ver que el niño no sabía cómo resolver los problemas de matemáticas, la mujer entró en desesperación y sufrió un infarto. “Trate de explicarle muchas veces. Pero todavía no podía responder correctamente. Empecé a enojarme y me dieron ganas de explotar”, dijo la mujer.

El médico que atendió a Wang, le explicó a la mujer que sufrió de un ataque cardíaco debido a un fuerte impacto emocional. Los especialistas sostienen que estos episodios se presentan comúnmente en madres jóvenes, puesto que se preocupan demasiado por el desempeño académico de sus hijos.

Hasta el momento, la mujer no sufrió mayores consecuencias por lo que se encuentra estable para seguir ayudándole en el desarrollo de los problemas matemáticos a su menor hijo.